長澤まさみ主演映画『このごにおよんで愛など』新場面写真公開、三人の家族模様に注目が集まる

11月27日公開の映画『このごにおよんで愛など』より、長澤まさみが演じる絵本作家・小島詩の新場面写真3点が公開された。柄本佑、石橋静河との3人家族を描く同作品の概要と、広瀬奈々子監督との制作秘話を解説。

映画『 このごにおよんで愛など 』の公開を前に、主演の 長澤まさみ が演じる絵本作家・ 小島詩 の新しい場面写真3点が正式に公開された。この作品は2026年11月27日に劇場公開が予定されており、これまでの予告編や情報とは異なる、主人公の内面と関係性の深まりを視覚的に捉えた重要なビジュアルとなっている。 長澤まさみ は撮影前の段階から本読みに参加し、 広瀬奈々子 監督の取材同行にも積極的に関与したことで知られる。

自由奔放な主人公と異例の家族形成

物語の中心にある小島詩は、保険会社員である杜夫（柄本佑）と結婚して3年目の女性だが、同性愛者であることを夫には明かしていない。同時に、担当編集者の倉持潤奈（石橋静河）とも恋人関係を続けており、どちらか一方を選ぶことに心理的な抵抗を抱いていた。この複雑な状況の中で、詩は「3人で子どもを作る」という提案を行い、戸惑う二人を引き込み、三者による新たな共同生活が始まる。

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この設定は、広瀬奈々子監督が友人であるレズビアンカップルが精子提供によって子どもを授かったことをきっかけに構想されたものである。監督は従来の枠組みにとらわれない家族のあり方を描くことを目的としており、日台合作という製作体制の下、台湾のスタッフを多数迎えて撮影が行われた。ヤオ・ホンイーらが撮影監督として参加し、映像美に重点を置いた作品作りが進められている。

長澤まさみと広瀬奈々子の対等な制作関係

長澤まさみと広瀬奈々子監督は、2015年公開の映画『海街diary』のロケ現場で、出演者と監督助手として初めて同じ環境にいたことがある。しかし今回の作品では、長澤は主演俳優として、広瀬は自ら企画・脚本を手掛ける初監督（2019年の『夜明け』で長編デビュー後、本作が第2作目）として、それぞれの立場で作品と向き合っている。両者は対等な目線で創作に取り組む関係性を築いた。

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長澤まさみは、オファーを受けた際に「同年代の監督とご一緒できる機会もあまりないので、事前準備に時間をかけたい」と自ら申し出たという。この姿勢により、クランクイン前から綿密な準備が行われ、広瀬監督も「同じ目線で一緒にものづくりをしてくれた」と振り返っている。自由奔放で周囲を振り回す一方、どこか憎めない小島詩というキャラクターを、監督と俳優が共創した結果である。

過去の演技歴と本作での新たな挑戦

長澤まさみの演技キャリアを振り返ると、『モテキ』（2011年）で主人公を翻弄するヒロイン、『MOTHER マザー』（2020年）では息子を追い詰めていく母親など、非常に強度のある役柄を多く演じてきた。近年では『ドールハウス』（2025年）での迫真の演技や、約22年ぶりの出演となる『ゴジラ-0.0』（現在公開中）でも注目を集めており、その表現の幅広さは不動のものとなっている。

本作『このごにおよんで愛など』は、そうした長澤のキャリアの集大成ともいえる複雑な心理描写を要求する作品である。柄本佑と石橋静河とのトリオによる化学反应が、現代の家族問題やアイデンティティの揺らぎを描く鍵となる。公開日が近づくにつれ、その詳細なプロットや登場人物の最終的な選択が期待されている。

日台合作による映像的アプローチと今後の展開

本作は単なる恋愛映画や家族ドラマに留まらず、台湾のスタッフを迎えたことで得られた独自の映像美学が特徴である。ヤオ・ホンイーらによる撮影は、登場人物の感情の機微を繊細に捉え、観る者に強い印象を残すものとなっている。広瀬奈々子監督は自身の経験や周囲の事例を基に脚本を執筆しており、フィクションでありながら社会の多様性を反映したリアルな描写が追求されている。

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11月27日の公開に向けて、製作側はこの場面写真を通じて、作品のトーンとテーマを明確に示している。長澤まさみが演じる小島詩の葛藤と、それに巻き込まれる杜夫と潤奈の関係性は、従来の二項対立を超えた新たな人間関係のモデルケースを示唆している。映画ファンだけでなく、現代の家族の形に関心のある層にも高い関心が寄せられることが予想される。