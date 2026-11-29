結婚3年目の絵本作家の詩と会社員の杜夫。詩は同性愛者であり編集者の潤奈と6年間恋人関係にあった。全てが明るみに出た後、詩は杜夫と潤奈から子供について選択を迫られ、3人で子供を作ることを提案する。杜夫の精子で潤奈が妊娠し、3人の生活が始まる。長澤まさみ、柄本佑、石橋静河が繊細な人間関係を演じ切る。

公開前から、周囲でこの作品について語り合う女性が少なくない。

「長澤まさみさんが演じる女性の気持ち、よく分かる」「試写を見て、どう思いますか？ 」など幾度も話題に上った。 絵本作家の小島詩（長澤）と会社員の杜夫（柄本佑）は結婚3年目だが子どもを望む杜夫の声を、詩はかわし続ける。 詩は同性愛者で、杜夫に内緒で担当編集者の倉持潤奈（石橋静河）と6年も恋人関係を続けていた。

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全てが明るみに出て、詩は杜夫から「世間体で結婚したということ？ どちらか選んでほしい」。 潤奈からは「私は何なの？ 別れたくないなら離婚してください」と選択を迫られる。