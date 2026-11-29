長澤まさみが2000年の第5回東宝シンデレラオーディションでグランプリを獲得した経緯を明かした。当時12歳の小学6年生で、女優という仕事の実態はよく分かっていなかったが、モデルになれると言われたことや人前で何かをすることへのなんとなくのイメージがあったと語る。

長澤が芸能界に入ったきっかけは、応募総数3万5153人の応募のあった2000年の第5回 東宝シンデレラオーディション でグランプリを獲得したことだった。 MC中山秀征が「東宝シンデレラとしては最年少？

」と尋ねた。 長澤は「当時はそうでしたね」と返した。 中山は「そうでしたよね。12歳ですよね」と応じた。 長澤は「そうですね、はい。

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オーディションのときは」と答えた。 中山が「小学生…」と聞くと長澤は「小学6年生でした」と答えた。 中山が「そのときにすでに女優になりたい意識はかなり強かったんですか？ 」と質問。