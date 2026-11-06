長澤まさみ主演映画『このごにおよんで愛など』アザービジュアル解禁

長澤まさみが主演する日台合作映画『このごにおよんで愛など』の第2弾アザービジュアルが公開された。撮影監督ヤオ・ホンイー率いるチームによる独特な映像美と、3人の複雑な関係性を描く物語の詳細をお届けする。

映画『 このごにおよんで愛など 』（11月27日公開）のアザービジュアル第2弾が、本日解禁された。 長澤まさみ が主演を務める本作は、日台合作のオリジナル作品として、台湾の撮影スタッフを迎えて制作された。

台湾スタッフとの映像美への評価

長澤まさみは、撮影監督ヤオ・ホンイーらの映像について、カメラのモニターから見える世界に人間の影をちゃんと映すような独特の湿度感がある点に触れた。彼女は、ヤオ・ホンイーが撮る画の色や画角、光に対して、懐かしさとうれしさを感じたと語っている。ヤオ・ホンイーは、ホウ・シャオシェン監督の後期作品や『台北暮色』などで知られる撮影の手腕を持つ人物である。

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撮影現場では通訳を介しながらの進行となるため、時間がかかるプロセスではあるが、長澤まさみはそれぞれの美意識や撮影に対する情熱に触れたことで、より面白い世界への扉につながるのではないかという確信を持ったと振り返る。お互いに大変な過程ではあったものの、その苦労の分だけ作品に素晴らしい影響を与えていると手応えを示した。

3人の複雑な関係性を描くビジュアル

公開されたアザービジュアルの一つは、交差点にいる主人公の詩、夫の杜夫、そして詩の担当編集者であり恋人でもある潤奈の姿を3分割で配置したものである。詩に背を向ける潤奈、その後を追う詩、そして橋の向こうから二人を見つめる杜夫の視線や表情から、三人間に流れる複雑な関係性がうかがえる。

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もう一点のビジュアルでは、ベランダでたばこをくわえる詩と、そのそばに寄り添う潤奈の姿、そして笑顔で並んで歩く詩と杜夫の姿が収められている。夫婦としての日常と、恋人と過ごす時間を切り取ることで、三人の間にある親密さと距離感を印象的に映し出している。

企画から脚本まで広瀬奈々子監督の独自性

本作は、『夜明け』（2019年）で長編監督デビューを果たした広瀬奈々子監督が、自ら企画と脚本を手がけた作品である。絵本作家の小島詩役を長澤まさみが演じ、夫の杜夫役を柄本佑、詩の担当編集者で恋人の潤奈役に石橋静河が起用されている。

物語は、三人で子どもをつくるという提案をきっかけに共同生活を始め、互いの関係を模索していく姿を描いている。日台合作という枠組みを超えて、言葉の壁を越えた映画づくりが実現された。広瀬奈々子監督のビジョンと、台湾スタッフの技術が融合し、独自の世界観を構築している。

直前トークイベントで恋愛観を語る

公開に先駆け、11月16日から「劇場公開直前 スペシャルトークイベントウィーク」が開催される。バービー（フォーリンラブ）、平成フラミンゴ、pecoらがゲストとして登壇し、作品の内容や恋愛、パートナーシップ、自分らしく生きることについて語り合う。観客とのQ&Aを交えながら、深掘りした議論が展開される予定だ。

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トークイベントの一部は、映画公式インスタグラムでライブ配信される。追加ゲストの情報は、決まり次第公式サイトおよび公式SNSにて発表される。このイベントを通じて、映画が提起するテーマがより深く共有されることを期待する。