長澤まさみと大沢あかね、ピチレモン時代の人気と思い出を語る

長澤まさみと大沢あかねが、ティーン向けファッション雑誌『ピチレモン』で専属モデルとして活動した時期の思い出を番組で振り返りました。大沢さんは20数年間、自分の方が人気があったと話してきたと明かし、長澤さんはその問いに即答で「はい」と認めています。

俳優ではなく、タレントとして知られる 長澤まさみ さんと 大沢あかね さんが、テレビ番組の終盤で共演し、2000年に 東宝シンデレラ でグランプリを受賞した後の活動時期について振り返りました。両者は、ティーン向けファッション雑誌『 ピチレモン 』の専属モデルとして同じ時期に活動していた間柄です。

番組の終盤に出演した大沢あかねさんは、宮﨑あおいさんとともに長澤まさみさんについて回顧しました。大沢さんは、当時から長澤さんと宮﨑さんは別格だったと語っています。

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大沢あかねが語った「ピチレモン」時代の人気争い

大沢あかねさんは、ピチレモン時代に長澤まさみさんより自分の方が人気があったと、20数年間この1本でやってきたと明かしました。打ち明ける場面で、大沢さんは「お会いしたらいつか言いたいなということがあって」と切り出しています。

大沢さんによると、こうした発言を続けるうちに、長澤さんは怒っていないかと不安になったといいます。その思いが、今回の番組で本人を前にした発言につながりました。

大沢さんのマネジャーが、長澤さんのマネジャーに大沢さんがこの話題をネタにしていることに触れたことがありました。そのとき長澤さんのマネジャーは、大沢さんが長澤さんの話をしている様子を見て、ケラケラ笑いながら見ていると話したということです。

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この話を聞いた大沢さんは、感動して一生この話でいこうと思ったと振り返りました。大沢さんにとって、長澤さん側の反応が強い印象として残ったことがうかがえます。

長澤まさみが明かした沖縄ロケでの大沢の姿

長澤まさみさんは、沖縄ロケで大沢あかねさんと同じ部屋に宿泊した出来事を振り返りました。長澤さんが強く印象に残っているのは、大沢さんの仕事に向き合う姿勢です。

長澤さんは、大沢さんについて「カリスマモデルとして意識が高い方だった」と話しました。当時みんなが着ていた憧れのブランドのTシャツを、大沢さんはしっかり綺麗にたたんでいたといいます。

長澤さんによると、大沢さんはそのTシャツを、買った時に付いてきたビニールに入れてからお風呂に行っていたそうです。長澤さんは、その様子を今でもはっきり覚えていると話しました。

長澤さんは、服を大切に扱う心を持ってこの仕事を好きでやっている人なのだと感じたと明かしています。そのうえで、大沢さんの唇について「今もそうなんですけど、唇がいつもプルプルなんですよ」とほめました。

この言葉に対して大沢さんは「きょうは最高です。ずっとここにいたいです」と笑顔を見せ、スタジオの雰囲気が和やかになりました。

佐藤栞里と宮﨑あおいをめぐる大沢の回顧

大沢あかねさんは、佐藤栞里さんを売れると見込んでバラエティ枠に入れたと振り返りました。大沢さんが佐藤さんを自分の派閥に入れようと必死になっていたことを、番組で率直に語っています。

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大沢さんは「この子は売れるなと思ったから私の派閥に入れようと必死に」と話し、その結果バラエティ枠に入れたと続けました。当時の現場で、大沢さんが後輩の将来を考えていたことが伝わるエピソードです。

一方、大沢さんは宮﨑あおいさんについても、長澤まさみさんと並べて別格だったと評価しています。当時から二人が特別な存在として見られていたことが、大沢さんの言葉から読み取れます。

大沢さんは、長澤さんについて現場でも凛としていて普通のモデルではないというかと語りました。番組では、当時の現場の空気を知る同世代の証言として、ピチレモン時代の思い出が共有されました。

長澤が認めた大沢あかねの「カリスマモデル」像

長澤まさみさんは、大沢あかねさんが本当に一番人気があったのかという問いに「はい」と即答しました。大沢さんの人気が当時の実態であったことを、長澤さん自身が認めた形です。

長澤さんは「あかねちゃんが買ったものをみんな持っていた」と話し、大沢さんの影響力の大きさを説明しました。周囲の人々が大沢さんの持ち物に倣っていたことが、その言葉から伝わります。

さらに長澤さんは「あかねちゃんと同じ格好をしてイベントに参加していた」と振り返り、大沢さんが『カリスマモデル』だったことを語りました。ピチレモン時代の大沢さんの存在感が、同世代の証言によって改めて浮かび上がりました。

大沢さんの人気争いをめぐる話と、長澤さんの思い出話が一つの番組の中で並んだことで、二人の当時の関係性が笑いを交えて語られました。20数年を経て明かされた本音と、互いを認め合う言葉が、ピチレモン時代を象徴する話題となっています。