■映画『このごにおよんで愛など』公開記念舞台あいさつ

【全身ショット】美脚がチラリ！ 笑顔で登場した長澤まさみこの日は、共演の柄本佑、石橋静河、風間俊介、落合モトキ、松井ケムリ（令和ロマン）、広瀬奈々子監督も登壇。 長澤のダンスシーンについて話が及ぶと、ケムリは「楽屋で練習しているところを見せてくれました（笑）」とほっこりしたという舞台裏を明かす。

監督からはざっくり「こういうイメージで」と伝えられていたそうで、長澤は友達にアドバイスをもらいながら「振り付けを自分で考えました（笑）」と告白していた。 最後には「映画の中で生きている人たちは、みんなが一生懸命自分の人生に向き合って誠実に生きている人たちだと思います。 その中での苦しみはそれぞれ違ったり、悩みもそれぞれ違うと思いますけど、何も間違いはなくて。 みんな自分たちが自分たちらしく生きる方法を探して一生懸命生きている。

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そんな姿に私も勇気づけられたり、なんだかほっこりする気持ちをもらいました。 この映画がもっとたくさんの人々に届くといいなと思っています」と呼びかけていた。 今作は、是枝裕和監督や西川美和監督の監督助手を務め、柳楽優弥主演の映画『夜明け』でデビューを果たした広瀬奈々子監督の長編映画第2作となるオリジナル作品。 愛する人と共に生きることに迷い悩む、3人の愛の物語を描く。