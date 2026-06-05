長嶋監督の国際的な交流、プロ野球の歴史に残る一幕

投稿者は「こちらのGlove」と切り出され、マウンド上で投球動作に入る当時の写真を公開。黒のノースリーブの装いに大きなグラブをはめた一枚に「長嶋監督率いる読売巨人軍がプロ野球日本シリーズを制覇し、その直後に開催された日米野球で、長嶋さんが監督を務められ、私が始球式を務めさせていただいた時の1枚です」とつづった。 さらに、当時日米野球に選手として出場していた松井秀喜さんから「ヤワラちゃん、僕のGloveを使ってください」と声をかけられたことも明かし、「大変光栄すぎる松井さんのGloveをつけてマウンドへ」と回想。「お陰さまでストライクー！！」と振り返り、「とてもとても大きなGloveでしたので、よく覚えています」と記した。ベンチに引き上げると、長嶋監督から「ヤワラちゃんナイスでしたね～！ こういう粋なことができるんだよ、松井くんは～」と迎えられたという。 さらに、米国からはスーパースターのバリー・ボンズ選手やランディ・ジョンソン選手が出場し、「お会いする機会があり、素晴らしい経験をさせていただきました」と回想。その上で「長嶋監督の国際的な交流は、たくさんの人々に元気と希望をもたらす。大変貴重なものでした」と記し、長嶋さんが築いた舞台の大きさにも思いを寄せた。

投稿は「こちらのGlove」と切り出され、マウンド上で投球動作に入る当時の写真を公開。 黒のノースリーブの装いに大きなグラブをはめた一枚に「長嶋監督率いる読売巨人軍が プロ野球 日本シリーズを制覇し、その直後に開催された 日米野球 で、長嶋さんが監督を務められ、私が始球式を務めさせていただいた時の1枚です」とつづった。

さらに、当時日米野球に選手として出場していた松井秀喜さんから「ヤワラちゃん、僕のGloveを使ってください」と声をかけられたことも明かし、「大変光栄すぎる松井さんのGloveをつけてマウンドへ」と回想。

「お陰さまでストライクー！！ 」と振り返り、「とてもとても大きなGloveでしたので、よく覚えています」と記した。 ベンチに引き上げると、長嶋監督から「ヤワラちゃんナイスでしたね～！ こういう粋なことができるんだよ、松井くんは～」と迎えられたという。

さらに、米国からはスーパースターのバリー・ボンズ選手やランディ・ジョンソン選手が出場し、「お会いする機会があり、素晴らしい経験をさせていただきました」と回想。 その上で「長嶋監督の国際的な交流は、たくさんの人々に元気と希望をもたらす。 大変貴重なものでした」と記し、長嶋さんが築いた舞台の大きさにも思いを寄せた。 投稿者は「この日は、松井さんのGloveを借りてマウンドに上がり、ストライクを投げることができました。

その後、長嶋監督からも「ヤワラちゃんナイスでしたね～！ こういう粋なことができるんだよ、松井くんは～」と迎えられました。 そのときの感動的な時を永遠に保存したいと思います。 これは、プロ野球の歴史に残る一幕です。

そして、長嶋監督の国際的な交流は、たくさんの人々に元気と希望をもたらす。 大変貴重なものでした





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