元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月～金曜午前8時）に生出演。米球界挑戦を明言する中で巨人からドラフト1位… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

元プロ野球選手でタレントの 長嶋一茂 は27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月～金曜午前8時）に生出演。 米球界挑戦を明言する中で巨人からドラフト1位指名を受けた横浜・ 織田翔希 投手（18）の今後について、「選択肢は三つ」だと指摘した。

ドラフト前とはメジャーを取り巻く環境が劇的に変化していることに詳しく言及しながら、「来年1年を棒に振って、マイナー契約を結ぶという交渉をする」「佐々木麟太郎選手のように、大学に進学して3年後のドラフトを待つ」「ジャイアンツに行く」と指摘。

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「そう考えた時に、何が彼にとって得策か。 もちろん、メジャーに行きたいという夢は当然あると思いますが、別に、今行かなくても」とした上で、「僕は、ジャイアンツに、この状況なら行った方がいいと思うし、行くと思います」と、巨人入りの可能性に触れながら私見を口にした。 巨人は26日、織田側と初めて直接面談に臨んだ。 同校グラウンドを榑松スカウトディレクターら4人が訪問。