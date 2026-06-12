長嶋一茂がテレビ朝日系の『モーニングショー』に生出演し、サッカーワールドカップ北中米大会の仕組みを批判した。

長嶋一茂 が テレビ朝日系 の『 モーニングショー 』に生出演し、 サッカーワールドカップ 北中米大会 の仕組みを批判した。 番組は今回の大会について、「サッカー通」のお笑い芸人、カカロニ・すがやを解説者として迎え、見どころや注目選手など、さまざまな角度から解説した。

高額転売されているケースを紹介し、「とんでもない価格」の一例として、販売開始時のFIFA公式サイトからの価格を紹介した。 2022年カタール大会の最高値が約25万7000円だったのに対し、今回の最高値は約140万円となったと伝えた。 また、チケット転売サイトで、1枚約3億6800万円で出品されたケースも紹介した。 すがやは、「サッカーファンはどこにでも行くということがバレてしまった」などと嘆き。

玉川氏は「需要があるんだったら、いくらお金を取ってもいいという商業主義の悪いところをこの前話したんですよ」と、以前番組でも取り上げたことがあると振り返った。 長嶋も共感し、「チケット高騰っていうのは本当、解せないですよ」と話し、「FIFAの…」「俺はね、嫌いなんだよ、あいつは」とFIFA会長について、容姿も交えて批判。

「やっぱりね、スポーツをなんだと思ってるんだって、真剣に思ってる」と怒りをあらわにした。 さらに、ワールド・ベースボール・クラシックを例にしながら「地上波でできなかったし、今回はやりますけど。 たぶんあのFIFAの…」と再び話題にし、「放映権料も上げて、もしかしたら中継できなくなるかもしれない、地上波で」とコメント。

「スポーツってやっぱりみんなが国民が見るものだから」「お金払ってっていうことも時代が時代なんだろうけど、俺はよくないなって思います」と語く主張。 また、「ハーフタイムショー」についても「エンターテインメント性入れて負荷価値をつけて、お金を乗っけようって話でしょ。 どうしようもないよね」と、再びFIFA会長の容姿に触れながら批判した





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