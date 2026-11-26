元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月～金曜午前8時）に生出演。米球界挑戦を明言する中で、巨人からドラフト1… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

元 プロ野球 選手でタレントの 長嶋一茂 は27日、 テレビ朝日 系「 羽鳥慎一 モーニングショー」（月～金曜午前8時）に生出演。 米球界挑戦を明言する中で、巨人から ドラフト 1位指名を受けた横浜・ 織田翔希 投手（18）の今後について、私見をまじえてコメントした。

ドラフト前とはメジャーを取り巻く状況が変化したこと指摘しながら「私は、ジャイアンツに、この状況なら行った方がいいと思うし、行くと思います」と訴えた。 巨人は26日、織田側と初めて直接面談に臨んだ。 同校グラウンドに榑松スカウトディレクターら4人が訪問。 約1時間半の面談を終え、榑松スカウトディレクターは「織田投手が世界一の投手を目指す挑戦に、ジャイアンツも一緒に挑戦させてほしいと伝えさせていただきました」と話した。

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また、松井秀喜新監督（52）が在籍時につけていた背番号「55」を提示したことを明かした。 また、すでにMLB10球団との面談を終えた織田に対し、90ページに及ぶ育成プランを作成。