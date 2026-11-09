長嶋一茂のドーナツ事件で妻が家出宣言、高嶋ちさ子が指摘する致命的な一言

長嶋一茂が妻への約束を破りドーナツを大半食べた結果、妻が家出を宣言した苦いエピソード。高嶋ちさ子が指摘した「言うべきでなかった事」とは何か。

タレントの 長嶋一茂 が、自身の私生活における不条理な出来事を明かし、スタジオに笑いと共感の波を広げている。彼は仕事現場で 明石家さんま のマネージャーからハワイで人気のあるドーナツ「 マラサダ 」の差し入れを受け取り、妻と自宅で食べる約束を交わしたものの、その約束を酒の勢いで忘れてしまったと告白した。

約束違反から始まったドーナツをめぐる争い

長嶋一茂によると、酒に酔っていた彼は持ち帰ったカスタードクリーム入りのマラサダを、妻が楽しみにしていたことを忘れ、約4分の3を自分で食べてしまったという。残りの4分の1を妻に差し出そうとした瞬間、妻は激怒し「あなたがもう4分の3食べたのなんて食べられないわよ！」と拒絶した。結局、長嶋一茂は残った4分の1も自分で食べてしまい、さらに妻の機嫌を損ねる結果となった。

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「全て俺のもの」と発言が招いた家出危機

この事態を受け、長嶋一茂はスタジオの前で「とうとう言っちゃいけないことを…」と苦々しい表情で吐露した。彼が妻に伝えた言葉は、自分自身の立場を強調するものであった。「このテーブルの上にある物は、俺が全部金で稼いだものなんだ！このテーブルの上はすべて俺のものなんだ！だから、マラサダも俺のものなんだ！」という主張だった。

この発言に対し、司会の高嶋ちさ子は呆然とした表情で映し出された。長嶋一茂の報告によると、妻はこの言葉に激怒し、「私が家出するのは変だ、アンタが出てけ！」と逆ギレした。結果として、妻は部屋で荷物をまとめ始め、家出を宣言する事態へと発展した。長嶋一茂は2匹の愛犬を抱えて謝罪を試みたが、それが「火に油を注ぐ」結果となり、状況を悪化させることになった。

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高嶋ちさ子が指摘する致命的な誤算

このエピソードを聞いた高嶋ちさ子は、長嶋一茂の発言がなぜ問題だったのかを鋭く指摘した。彼女は「絶対言っちゃダメだよね。ありえないよ。っていうか、言うってことは思ってるってことだから」と語った。これは、夫の発言が単なる口実ではなく、長嶋一茂の無意識の本音や、家族間の価値観の違いを露呈する行為であったことを示唆している。

長嶋一茂は高嶋の指摘に対して、タジタジとした様子を見せた。この件は、一見するとドーナツを巡るささいな夫婦げんかに見えるが、実際には「稼ぎ手が言う『俺のもの』という表現が、家族内の信頼関係や共有の意識においていかに敏感な問題を引き起こし得るか」という、多くの家族が直面しうる普遍的なテーマを含んでいた。