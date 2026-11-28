サッカー日本代表選手の高橋と狩野倫久監督が、長崎の原爆犠牲者に献花し、平和の大切さと感謝の気持ち、そしてサッカーを通じてメッセージを届けたいとの決意を表明了。

献花後、高橋は「あらためて平和の大切さをすごく考える時間になりました」とコメント。

「今、サッカーができること、日本でこうして活動ができることは当たり前のことではないと感じましたし、感謝の気持ち、誰かを思う気持ちを胸に持ち、まずは自分たちができるサッカーで何かを感じ取ってもらえるくらいに頑張っていきたいです」と、翌日へのブラジル戦含め、思いを新たに今後も臨んでいきたいと続けた。 狩野倫久監督は、長崎での原爆投下によって母方の祖父母が長崎県南部にある樺島で被ばくしていたことを明かし、涙を見せながら「一瞬で時を奪われた広島の皆さんの苦しみや悲しみ…。

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そこから立ち上がって、今こうして自分たちがサッカーをすることができます。 準備してくださった皆さんに感謝しています」とコメント。