長崎・琉球 NBA対戦で李選手が２点目

両チームのNBA対戦で、長崎は李選手が後半に２点目を挙げた。

長崎は 李賢重 （イ・ヒョンジュン）、 ジャレル・ブラントリー 、 熊谷航 、 馬場雄大 、 アキル・ミッチェル が先発。 琉球は ヴィック・ロー 、 岸本隆一 、 松脇圭志 、 ジャック・クーリー 、 アレックス・カーク と両チーム第１戦と同じスターティングファイブとなった。

開始１５秒、ローの豪快なダンクで琉球が先制。 その後もカーク、岸本と続き、松脇がライトウィングから３ポイント（Ｐ）シュートを決めるなど序盤に流れをつかんだ。 長崎は２３日に続き、この日も第１クオーター（Ｑ）のフィールドゴールに苦戦。 残り７分４０秒で李が３Ｐを決めてチーム初得点を挙げた。

残り３分３０秒では馬場がゴールからこぼれかけたボールを押し込むなど、徐々に差を詰めていった。 直後には李がレイアップシュートと相手ファウルで得たフリースローを沈めて１点差に。 続けて残り２分１３秒ではライトウィングから鮮やかな１本を沈めて長崎の２点リードに変わった。 第２Ｑは琉球の脇真大がレイアップシュートを決めてスタート。

互いに思うように得点を重ねられなかったが、残り５分１０秒で熊谷が３点を奪い、ＮＢＡで８季プレー経験のあるジョンソンも続いた。 琉球はフリースローのチャンスを確実に決めるなど相手との差を詰めていた。 残り１分８秒では琉球のデイミアン・ドットソンが得点を奪うと、長崎も馬場が素早いドリブルで仕掛け、点を奪い返した両チームのブースターを沸かせた。 残り７秒の場面ではドットソンが３点を奪い、３１―２９と長崎の２点リードで前半を終えた





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