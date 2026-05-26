長崎ヴェルカ、ＣＳ決勝で日本一に輝く

長崎ヴェルカが西地区優勝でワイルドカードの琉球に72-64で勝利し、日本一の栄冠を手に入れた。社長伊藤拓摩氏と馬場雄大選手が話すクラブ理念と地域貢献への思い。

２勝先勝方式のＣＳ決勝第３戦が行われ、西地区優勝の長崎がワイルドカードの琉球に７２―６４で勝利しました。 長崎はリーグ参戦５季目、Ｂ１昇格３季目という異例のスピードで初の 日本一 に輝き、地域全体で手にした栄冠となりました。

試合後には、伊藤拓摩社長兼ＧＭが会場で取材に応じました。 伊藤はチームが創設された２０年前にＧＭ兼ヘッドコーチとして加わり、親会社である通信販売大手ジャパネットホールディングスの高田旭人社長から「５年で日本一を」と託され、見事にその目標をクリアしました。 彼は「コーチたちや選手たち、スタッフ、事業部、そして長崎のファンの皆さんの総合力が長崎ヴェルカの強さです。 今年だけではなく、５年間の積み重ねで優勝できた」と語りました。





Ｂ１に昇格した２０１３年には日本代表の馬場雄大が加入し、決勝でも数々の活躍を見せ、日本一に欠かせないピースとなりました。 伊藤は過去に米下部のＧリーグで同じチームを経験し、馬場の成長を称賛しました。 彼は「雄大の成長は素晴らしい。 かわいらしい子がだんだんバスケットボール選手として、人間として、そしてリーダーとして成長の過程を見れてうれしい」と語り、馬場を大黒柱としてたたえました。





長崎ヴェルカのクラブ理念は「ＨＡＳ ＩＴ」を掲げており、これは「ＨＡＲＤ（努力）」「ＡＧＧＲＥＳＳＩＶＥ（激しく積極的）」「ＳＰＣＥ（速い）」「ＩＮＮＯＶＡＴＩＶＥ（革新的）」「ＴＯＧＥＴＨＥＲ（一体感）」の頭文字を取ったものです。 これに基づき、スピード感のあるプレーやポジションレスバスケを実践し、プレーだけでなく地元への思いも熱いと語ってきました。 伊藤は「エンターテインメントを通して地域創生をしたい。 バスケットを使って長崎をワクワクさせるだけではなくて、社会問題に取り組む。

ヴェルカがやるからこそ、皆さんに知ってもらえる。 そこを徹底してやっている」と話し、地域活性化への取り組みの重要性を強調しました。 ファンに愛されつくし、長崎の活性化に貢献する日本一の輝きを誇っています。



今回の勝利は、長崎のファンと地域が一丸となって作り上げた成果であり、今後も地方スポーツを通じた社会貢献とエンターテインメントで長崎を盛り上げていく姿勢を示すものとなっています





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長崎ヴェルカ 日本一 CS決勝 バスケットボール 地域創生

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