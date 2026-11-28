長岡柚奈と森口澄士組がフリーで125.91点をマークし総合195.69点の2位となった。日本人ペア2組目となるGPファイナル進出を決め、結成4季目での快挙を達成した詳細を伝える。

愛称「ゆなすみ」の 長岡柚奈 （21）、 森口澄士 （24）組（ 木下アカデミー ）が、12月10日から中国の重慶で開幕するグランプリファイナルへの切符を手に入れた。フリー演技で125.91点、合計195.69点の2位となり、引退した 三浦璃来 と 木原龍一 組に次ぐ、日本人同士のペアとして2組目の出場権を獲得したのだ。

この結果は結成4季目にして達成された快挙であり、2戦連続での表彰台獲得という好成績を収めたことを意味する。女子シングルでは、ショートプログラム（SP）で首位に立った千葉百音（21）だが、フリースケーティングで韓国のシン・ジアに逆転を許し最終的に2位となった。日本女子によるGPシリーズ全6戦制覇はならなかったものの、千葉が3年連続3度目のファイナル出場を決めた。

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不安を乗り越えた演技の核心

朝の公式練習では、森口に投げられて跳ぶスロージャンプが定まらず、長岡は不安を抱えていた。しかし、本番の演技では2本とも転倒することなく踏ん張り、武器であるリフトでは最高のレベル4を獲得した。国際大会で初となる2位入賞という結果を受け、長岡は「うれしい気持ちでいっぱい」とその瞬間を振り返った。

2度の負傷という苦難を乗り越え、2人組で初めてのGPファイナルへの扉を開けた背景には、仲間からの励ましがあった。朝の練習後、更衣室で支度をしていた際、同じチームで練習するドイツペアの女子選手、ハーゼから声をかけられたのだ。「ミネルサさん（ハーゼ）がすぐに気付くので」と長岡が伝え、胸の内を明かすよう促された。

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ハーゼは長岡を抱きしめながら「自分が今までやってきたことを信じればいいんだよ」と励ました。4月の練習中のけがと8月の交通事故、そして一緒に滑れないもどかしさを抱えていた長岡も森口も、仲間の言葉がともに歩んだ時間を信じる力になったという。「切り替えて臨むことができた」と森口も話し、互いの成長に胸を張った。

対戦相手への感謝と今後の展望

表彰台では、優勝したハーゼとボロディン組の隣に立った。森口は「技術的、精神的な面でたくさんサポートしていただいて心強かった」と、追いかける目標である仲間への感謝を述べた。まだ遠い存在である彼らの背中は、これからも競争相手であり、学びの対象である。

そろってメダルを手にした喜びは、長岡の笑顔に如実に表れた。一緒に写真を撮れたことへの満足感が、この4季で築いてきた強固な絆を物語っている。12月10日から始まるGPファイナルでは、さらに高い舞台でこのペアがどのような演技を見せるかが注目される。日本フィギュアスケート界の新たなエポックメイキングな出来事として、国内外の観客の注目が集まっている。