フィギュアスケートGPシリーズNHK杯で長岡柚奈選手と森口澄士選手が2位となり、12月に重慶で開催されるグランプリファイナルへの初出場を決めた。逆境を乗り越えた活躍に期待が高まっている。

フィギュアスケート グランプリシリーズ第6戦の NHK杯 最終日が28日、東京都の京王アリーナTOKYOで開催された。ペア部門では、木下アカデミー所属の 長岡柚奈 選手と 森口澄士 選手が、ショートプログラムとフリースケーティングで共に2位の成績を収め、合計195.69点を記録した。

この結果により、長岡選手と森口選手は、12月10日から12日に中国・重慶で開催されるグランプリファイナルへの出場権を初めて獲得した。日本のフィギュアスケート界において、ペア部門の新たな強敵として名乗りを上げる快挙となった。

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長岡森口組のパフォーマンスと技術的評価

長岡柚奈選手と森口澄士選手は、フリー演技で今季自己ベストとなる125.91点をマークし、最終順位を2位に固定した。この成績は、GP第3戦である中国杯に続き、今シーズン二度目の表彰台獲得を意味する。両選手の安定した滑りぶりは、観客から大きな拍手を巻き起こした。

演技内容を確認すると、リフト技術において迫力のある構成を披露し、観衆を魅了した。二人で並んで跳ぶジャンプや、女性が投げられながら跳ぶスロージャンプといった難易度の高い要素についても、転倒することなくきれいに着氷することに成功した。目立ったミスがなかったことで、会場は万雷の拍手に包まれた。

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けがからの回復とメンタル面の成長

今回の好成績の背景には、長岡柚奈選手の激しい試練とそれを克服した過程がある。今年春から夏にかけて、長岡選手は度重なる怪我に悩まされた時期が続いた。自身も「メンタルも落ちたし、筋肉も落ちた」と振り返るほど、精神的・肉体的にきつい時間を過ごしていた。

しかし、長岡選手は弱音を吐くことなく、けが明けのシーズンながら着実に成長を示した。今回の結果について、長岡選手は「頑張ってよかった」と感慨に浸り、苦難を乗り越えた喜びを表現した。森口澄士選手も「本当に強くなれた。中国杯よりいい結果で、まずは一安心」と、実力を確信する言葉を残した。

日本ペア部門の次期リーダーとしての役割

この活躍は、日本フィギュアスケート界のペア部門の系譜を引き継ぐものとしても注目される。オリンピック金メダリストを輩出した過去の伝統を受け継ぐ形で、長岡柚奈選手と森口澄士選手が力強く結果を残した。愛称「ゆなすみ」で親しまれる両選手が、これからの日本ペアの牽引役を担っていくことが期待されている。

森口澄士選手は世界の舞台で頼もしさを増しており、「日本の1番手を任せていただいているのは光栄なこと。もっと強いスケーターになりたい」と、さらなる躍進を誓った。今後は12月に行われるグランプリファイナルに向け、さらなる高みを目指してトレーニングを積み重ねていくことになる。