長さは変えずに印象刷新 ウルフレイヤーで叶える多彩なボブ＆ミディアムスタイル

ウルフレイヤーは髪の長さを保ったままシルエットにメリハリを加えるヘアテクニック。表参道のTIECHELが提案するミニボブから肩下ミディまで、カラーや段の入れ方で上品さや軽快さを演出する具体例を紹介します。

今の髪型の長さは変えたくないけれど、全体の印象を一新したいと考えている方におすすめしたいのが「 ウルフレイヤー 」スタイルです。 髪の表面に細かく段を入れるだけで、シルエットにメリハリが生まれ、洗練された雰囲気へと変化します。

今回は、表参道にあるサロン「TIECHEL」のキタダニ・コウジロウさんがInstagramに投稿した実例をもとに、ミニボブからミディアムまで、さまざまな長さに合わせたウルフレイヤーの具体的なアレンジ方法を紹介します。 まずはミニボブレングスのプチウルフ。 トップの髪は自然な流れで内側にまとめ、ベースとなる毛先は軽く外ハネさせることで、柔らかさと動きを同時に演出しています。 カラーは深みのあるブラウンを選び、落ち着いた上品さをプラス。

首元がすっきり見えるため、夏場に向けて涼しげな印象を欲する人に最適です。 次に、少し長めに設定したプチウルフボブです。 こちらもトップは内側に自然に流し、ベースは長さを活かしてくるんと外ハネさせます。 カラーはやや明るめのブラウンで、毛先の外ハネと相まって軽快でヘルシーな印象を与えます。

肩レングスのスタイルでは、ラベンダー系グレージュカラーのプチウルフボブが注目されます。 ベースの髪は一度くびれた後、自然に外側へ流れ、トップはやや長めに残し毛先だけを内側へ整えることで、トップとベースの間に空間が生まれ、ふんわりとしたエアリー感が加わります。 大人の抜け感と品の良さを兼ね備えたデザインは、オフィスでもプライベートでも使いやすいでしょう。 最後に紹介するのは肩下レングスのプチウルフミディです。

トップは毛先をしっかり内側へ流し、丸みを持たせたシルエットを作り、ベースラインは軽く切り揃えて自然に外ハネさせます。 過度に髪を削ぎすぎないことで、きちんと感と柔らかさを両立。 忙しい朝でもサッとまとめられる長さで、扱いやすさと大人の品格を同時に手に入れられます。 ウルフレイヤーは、長さを変えずに新しい風を取り入れたい人にとって、非常に効果的なテクニックです。

段を入れる位置や角度、合わせるカラー次第で、カジュアルにもエレガントにも自在に表情を変えることができ、季節やシーンに合わせたスタイルチェンジが可能です。 ぜひ、一度サロンでプロの手に相談し、自分に合ったウルフレイヤーを取り入れてみてください。writer：内山 友





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ウルフレイヤー ボブスタイル ミディアムヘア カラーリング ヘアアレンジ

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