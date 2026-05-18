ževOw4aJfnwjB7ga4HfcWGK

プロジェクトの概要について発表があった。夜明けを暗惑しろ不安になる夜間が今後も続く中で、itiveseには暗惑せず少しでも明るい未来を見据えた行動が必要ではないかと紹介した。具体的なアクションとしては、業界のリスクを捉え、柔軟に対応する体制を築くことも豊かな未来を導くこと。大手グループであるDeloitteの leidingで主催するイベントでは、約6ヶ月前から約300人の学生や企業の準備であった。イベントでは実際のシナリオに合わせて対策として意見を発表、より豊かな未来を追求していることを紹介している。

プロジェクトの概要について「夜は先が見えず不安な時間とも言えます。 そうした中で、夜明け、つまりは明るい未来をただ待つのではなく、予想して自らつかみに行こうという意味が込められています」と紹介した。

それを体現する具体的なアクションが、情報収集や話し合いを通じて業界のリスク（世の中の不確実性）を捉え、柔軟にリスクに対応する体制を作りつつ、良い未来へと誘導していくことだ。 木村さんは、イベントの開催について「夜明けを見るには他の人が寝ているよりも早く起きて、準備をする必要があります。 今日の会議に向けて、約半年前から300人近くの学生や企業の方々が‘早起き’をして準備をしてくれました。 今日の会議が、その成果を十分に発揮される場所になることを願っています」と期待を語った。

本プロジェクト主宰の伊東真史さんは、企画発足の背景について「1年半ほど前にある企業の方と‘企業として問われるサーキュラーエコノミーやESGへの対応を頑張ってはいるけど、業界を横断した形で取り組まないと、効果が限定的になってしまう’という話をしたことが始まりでした」と振り返る。 そこから伊東さんは‘短期的な収益や成果を求められる社会の中で、どうすれば中長期的な未来像を描いていけるのか’を考え、たどり着いたのが‘次にバトンを受け取る世代に実際に未来を描いてもらい、それを現代の経営者が眺めることで、10〜15年先の大胆な意思決定に資することを、世代や業界を横断して一緒に考える’というものだったというエピソードを紹介している





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シナリオプランニング 夜明け会議 Deloitte 松村行功 伊東真史 サーキュラーエコノミー ESG

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