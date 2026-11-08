鎌田大地が4連敗の壁 惨敗の裏で光った創造性と惜敗の悔しさ

クリスタルパレスの鎌田大地がリバプール戦で先発フル出場。好機を演出するも得点ならず、チームは1-3で敗れリーグ戦4連敗となった。冨安健洋は欠場。

クリスタルパレス の日本代表MF 鎌田大地 （30）が8日、本拠地での プレミアリーグ リバプール 戦に先発フル出場した。味方選手に好機を演出する活躍を見せたものの、自身のシュートが届かず、チームは1対3で敗北を喫した。

この敗戦により、クリスタルパレスはリーグ戦で4連敗という苦しい standings に陥ることとなった。試合の終盤まで激しく戦ったが、最終的には勝利を逃す結果となった。この日は、他の日本代表選手たちもどのような状況でチームに関わったのか注目された。

Also read [東京都CY U-17選手権]新指揮官の「勝負にこだわる」姿勢が滲んだ逞しき戴冠。東京Vユースは三菱養和ユースを振り切って首都制圧! | ゲキサカ

鎌田の貢献とVARによる無得点判定

試合開始から鎌田大地は中盤で指揮を執り、攻撃の組み立てに大きく貢献した。その創造性は、1点目の場面でも明確に表れた。試合開始の1分後、鎌田はゴール前で左サイドから上がるクロスを右足でダイレクトパスに変換した。この絶妙なスルーパスはフリーになったFWストランドラーセンにつながり、彼はゴールネットを揺らして先制をあげた。

しかし、この得点は直後にVAR（ビデオアシスタントレフェリー）による検証の対象となった。判定はオフサイドとなり、得点は認められなかった。審判からのフラッグと映像の確認により、鎌田とストランドラーセンの連携は水泡に帰し、先制点は幻となってしまった。この瞬間の悔しさは大きく、鎌田自身もその展開を強く受け止めた。

Advertisement

強烈シュートとアリソンのスーパーセーブ

鎌田大地は前半38分にも得点へのこだわりを示した。左サイドから上がったボールに対し、右足で豪快なダイレクトボレーシュートを放った。このシュートは強烈な威力を持っており、もし決まっていれば試合の流れを大きく変えるものであった。

しかし、相手ゴールキーパーのブラジル代表GKアリソンがこのシュートをスーパーセーブで防ぐという離れ業を見せた。アリソンは今年の夏に行われたW杯の北中米大陸選手権において、この時対戦した相手を意識したような防備を固めていた。この阻止により、クリスタルパレスは再び先制の機会を逃すこととなった。その瞬間、鎌田大地は思わず両手で頭を抱える姿が見られ、その焦りとも取れる反応が試合の緊張感を物語っていた。

遠藤航の出場機会なく冨安健洋は欠場

この試合において、日本のMF遠藤航（33）はベンチ入りを果たしたものの、出番は与えられなかった。相手チームのリバプールにおいて、遠藤は中盤の戦力として期待されていたが、今回のゲームではピッチ上でその力を発揮する時間はなかった。ベンチからの視点でチームの動向を注視する形となった。

さらに、クリスタルパレスのDF冨安健洋（28）については、負傷の影響により引き続きベンチ外となった。チームの守備ラインにおいて重要な役割を担う冨安の欠如は、守備の安定性を欠く要因の一つとなった可能性がある。この欠場が長引くかどうかは、今後のトレーニング状況と診断結果次第となる。

Advertisement

セットプレー失点とリーグ戦4連敗の要因

クリスタルパレスは前半40分、セットプレーの局面で失点した。相手チームのアルゼンチン代表MFマクアリスターが頭で決め、先制点を許した。セットプレー時の守備の連携やマークに隙が生じたことがこの失点につながったと考えられる。

後半9分にも、ドイツ代表MFウィルツに追加点を許した。相手チームの攻撃が活発化する中、クリスタルパレスのディフェンスは十分な対応ができず、点差を広げられる結果となった。試合は一方的な展開へと移行し、クリスタルパレスが反撃の糸口を見つけられないまま時間は流れていった。

終了間際には、FWエンケティアがPKから1点を返すこともできた。この得点はチームの士気回復につながりそうではあったが、試合の結末を変えることはできなかった。1対3での敗戦は、クリスタルパレスにとって痛手であり、リーグ戦4連敗という不振を深める結果となった。今後の戦いにおいて、この敗戦の要因をどう打破するかが課題となる。