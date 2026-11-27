ロシュン・サウジリーグとAFCチャンピオンズリーグエリートの戦いを続けるアル・ナスルに、新たな打撃が走った。フランス人ウインガーのキングスレイ・コマンが筋肉系の負傷で離脱することが確実となり、約1カ月間ピッチから遠ざかる見通しだ。オーストラリア人のアンジェ・ポステコグルー監督が率いるコーチングスタッフは、相次ぐ離脱者への対応という新たな課題を突きつけられた。

ロシュン・サウジリーグとAFCチャンピオンズリーグエリートの戦いを続ける アル・ナスル に、新たな打撃が走った。 フランス人ウインガーの キングスレイ・コマン が筋肉系の負傷で離脱することが確実となり、約1カ月間ピッチから遠ざかる見通しだ。

オーストラリア人のアンジェ・ポステコグルー監督が率いるコーチングスタッフは、相次ぐ離脱者への対応という新たな課題を突きつけられた。 『アル・リヤディーヤ』紙の独自筋によると、コマンが受けたメディカルチェックの結果、ハムストリングの肉離れが判明し、約28日間にわたる治療とリハビリのプログラムが必要になるという。 今後の複数の試合で彼を起用するのは難しい状況だ。

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同筋によれば、このフランス人ウインガーはサウジリーグのアル・ハズム戦とアル・カーディシーヤ戦に加え、AFCチャンピオンズリーグエリートのアル・ガラファ（カタール）戦も欠場する見込みだ。 復帰の目安とされているのはロシュン・サウジリーグ第15節のアル・シャバブ戦だが、定められた医療プログラムに沿って治療とリハビリが順調に進むことが条件となる。 コマンは去る火曜日、アル・サッド（カタール）戦で筋肉の痛みが再発したため途中で退いた。 ポステコグルー監督は早い時間帯での交代を余儀なくされ、アブドゥラー・アル・ハムダンを投入。 チームは攻撃の重要なオプションを再び失うこととなった。 広告