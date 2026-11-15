錣山部屋、ミャンガンバヤルが入幕へ新弟子検査全員合格

錣山部屋所属のミャンガンバヤルが新弟子検査に合格し、初土俵への道を確定させた。秀ノ山部屋のアナトーリと共に興行ビザを取得待ちの状態にある。

九州場所の 新弟子検査 において、受験者4人全員が合格という結果となり、相撲界への門戸が開かれた。この合格率の高さは、新人力士たちの高い技術水準と、審判陣による厳格ながらも公平な評価が反映されたものと見られる。

しかし、合格した全員がすぐに土俵に上がるわけではない。現在、中日の新序出世披露に臨むことができるのは、錣山部屋の力士2人のみである。他の合格者については、それぞれの部屋事情や手続きの進度により、披露のタイミングが異なる状態にある。

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錣山部屋所属の2名は、同部屋であるため前相撲の経験がなかったという経緯を持つ。相撲界のルール上、前相撲がない力士は新しい土俵から始める必要があり、それが披露の条件に関与している可能性がある。

ミャンガンバヤルの入門と師弟関係の形成

錣山部屋に所属するミャンガンバヤルの入門経緯は、偶発的な出会いから始まった。大嶽親方（元幕内玉飛鳥）によると、彼と初めて出会ったのは昨年の秋場所頃のことだ。東京にある部屋の近くで、親方の知人である元力士と共にいたのがミャンガンバヤルだった。

その時、交わされた会話は一見すると何気ないものであった。親方が「相撲やってるの？」と尋ね、ミャンガンバヤルが一言二言、言葉で返答しただけの短い会話であった。しかし、この瞬間が後の人間関係構築の基盤となった。

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年末に開催された全日本選手権の会場での再会が、関係性を深める転機となった。ミャンガンバヤルの方から自ら声を掛けたため、大嶽親方も元力士と一緒にいた人物だとすぐに思い出した。ここで青年が重要な質問を投げかけた。「親方の部屋は外国人は入門できますか」という問いだ。

この問いには、部屋としての歴史的経緯が背景にあった。かつて同部屋では外国出身力士の不祥事が続き、先代の熊ケ谷親方（元十両大竜）が師匠時代、新たな受け入れに対して抵抗感を示していたという背景がある。大嶽親方もこの経緯を完全に忘れていたわけではない。

「頭にないと言えばうそになります」と親方は率直に認めた。しかし、出身を理由に断るつもりは全くなかった。モンゴル出身の青年に対して、相撲の強さよりも人間性を第一に大事にすることを伝えた。強くなっても、兄弟子を敬う気持ちを忘れてほしくないという姿勢を示した。

入部前の検証と社会経験の評価

入門を决定是否する前に、大嶽親方は慎重な検証プロセスを踏んだ。「彼もうちの部屋が合わないと思うかもしれない」と考え、1週間ほど部屋で暮らさせて一緒に過ごした。この期間を通じて、現在の部屋に所属する弟子全員が同意することを入部の条件とした。

ミャンガンバヤルの経歴も、親方が高く評価する点であった。15歳で来日し、福岡の希望が丘高等学校から東洋大学へ進学した。大学卒業後は、東京・六本木の不動産会社でマンションの営業職に就いていたという社会人経験を持っている。

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大嶽親方は、この社会経験が相撲人生においてプラスに働くと見ている。「社会に1年出てたのも勉強になったと思うんです。そこは大きいと思いますね」と評価した。現実社会でのコミュニケーションや責任感を学んだ経験が、力士としての精神面の成長に寄与すると考えた。

先代の熊ケ谷親方への入門承認の伝達も円滑に進んだ。弟子に迎えたいとの考えを伝えた際、先代は「それは親方の考えだから、全然いいことだと思う」と快く承諾した。現在では先代も手伝いを頼むほどであり、「めちゃくちゃミャンガのことをかわいがってくれるんですよ」と大嶽親方は報告した。

初土俵への道のりと今後のスケジュール

錣山部屋の合格者以外には、秀ノ山部屋のエストニア出身アナトーリも含まれる。ミャンガンバヤルはアナトーリとともに、興行ビザの取得を待つ状態にある。この手続きが完了するまで、正式な土俵入りは延期される。

したがって、彼らの初土俵となる行事は、2027年1月（27年初場所以降）になる見込みである。この遅延はビザ申請の処理期間によるもので、力士自身の能力や実力とは無関係な行政的な手続きに起因している。

大嶽親方は、ミャンガンバヤルに対して「みんなから愛される力士になってほしい」と願っている。部屋での人間関係を大切にし、相撲の技術向上と同時に、周囲からの信頼を得ることを目指す方針が明確にある。

新弟子検査の合格は、多くの夢を持つ青年たちにとって希望の光となる。しかし、そこから実際の土俵に上がるまでには、ビザ取得や部屋での適応など、様々な課題が待ち受けている。錣山部屋の2人と秀ノ山部屋のアナトーリが、どのようにこれらの課題を乗り越え、初土俵を飾るかが今後の注目点となる。