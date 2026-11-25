大阪有数の歓楽街として知られる「十三」（大阪市淀川区）で、古本屋や銭湯、雀荘、キャバレー、助産院など地元に密着した65の店舗・施設が参加する芸術祭「十三アートフェス2026」が開催中だ。地域の建物に壁画を描くアートプロジェクト「淀壁」とも…

大阪有数の歓楽街として知られる「十三」（大阪市淀川区）で、古本屋や銭湯、雀荘、キャバレー、助産院など地元に密着した65の店舗・施設が参加する芸術祭「十三アートフェス2026」が開催中だ。

地域の建物に壁画を描くアートプロジェクト「淀壁」とも連携し、下町の魅力を発信している。 会期は29日まで。 阪急十三駅にほど近い銭湯「宝湯」の靴箱の上に並んでいたのは、自閉症のクリエーター、いくたけんさんの絵画作品。 十三サカエマチ商店街の「麻雀SAKURA」の雀卓には、筆ペンアートの「己書有楽人（おのれしょあらじん）道場」（野末奈穂さん主宰）のメンバーが表情を描き入れたダルマが所狭しと鎮座する。

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「雑多な街」売り 〝夜の街〟として知られる十三だが、下町を感じさせる魅力的な店や施設が多い。 みたらし団子の「喜八洲総本舗」やねぎ焼きの「やまもと」は行列が絶えない。 ミニシアター「第七芸術劇場」やライブハウス「レッドカーペット」などの文化拠点もある。 夜になれば闇市を発祥とする飲み屋街「しょんべん横丁」や昭和44年開業で昭和の香りを色濃く残すキャバレー「グランドサロン十三」がネオンをともす。

十三アートフェスは、そんな雑多な街を売りにNPO法人「淀川アートネット」が主催し、今年で6回目。 今年のテーマは「WOW！ 」で、作品を見た人が「ワオ！ 」と驚く声が出るような展示を目指した。

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気軽に立ち寄り 普段はハードルが高く感じる場所に気兼ねなく立ち入れるのも、アートフェスの魅力だ。 グランドサロン十三では会期中にさまざまなイベントが行われ、きらびやかで少し妖艶な店内が開放される。 さらに十三周辺には、至る所に存在感抜群の壁画がある。 手掛けたのは、国内外の著名アーティストがビルなどの建築物に壁画を描くプロジェクト「淀壁」。

大阪・関西万博で披露された公式パブリックアートの一つ「希望の系譜」（高さ約4.5メートル、幅約12メートル）も十三駅近くのホテルに移設されている。 瀬戸内海の島々を舞台に3年に1回開催される「瀬戸内国際芸術祭」や六甲山で毎年秋に開催される「神戸六甲ミーツ・アート」と違い、気軽でハードルの低い芸術祭。 淀川区と隣接する東淀川区、西淀川区による「さんよど大文化祭」にも参加しており、淀川アートネット代表の牟田麻希さんは「回を重ねてつながりが広がり、地域に根差したイベントになった。 アートをきっかけに街を回遊してほしい」と話す。

お茶や食事をしながら散歩気分でアートを楽しむのもよさそう。 各店舗の展示内容や営業時間などの詳しい情報はスマートフォンで見られる マップ から。 （土井繁孝、写真も）