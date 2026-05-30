銀婚式に伊勢海老のテルミドールが復活 手軽な二人ディナーセットが人気

古くから結婚式で親しまれてきた伊勢海老のテルミドールが、銀婚式の食卓に再び登場するケースが増えている。手軽な二人ディナーセットが支持され、コース料理を簡単に楽しめるとして好評だ。

結婚式の主役級メニューとして長年愛用されてきた 伊勢海老 （イセエビ）の テルミドール が、25年後の 銀婚式 の食卓に「あの日の象徴」として再登場する事例が、データと実際の声の両面から確認されている。

これは、かつての結婚式で提供された高級食材の味を、記念日に再現したいという夫婦のニーズに応える動きと見られる。 特に、本格的なコース料理を二人で手軽に楽しみたいという要望に応えて開発された「二人のディナーセット」が注目を集めている。 このセットは、世界料理オリンピック銀メダリストである常田誠シェフが監修した三品をひと箱にまとめたもので、オマール海老（ロブスター）のテルミドール2食、茸のデミグラスソースハンバーグ2食、フレッシュコーンのポタージュ2食が含まれる。

海の主役と陸の主役、そして濃厚なポタージュという王道のラインナップでありながら、湯煎と短時間の焼成だけで完成するよう設計されている。 これにより、献立を考える手間がなく、温める手順に従うだけで本格コースが食卓に並ぶ気軽さを実現した。 楽天市場の店舗投稿レビューおよび購買データの分析によれば、「結婚記念日」「銀婚式」「金婚式」などの関連キーワードを含むレビューから、購入動機として「当時の味を再現したい」「特別な日に贅沢を」といった声が多く確認された。 また、実際の利用シーンとしては、夫婦水入らずの静かな記念日ディナーとして選ばれる傾向が強い。

結婚式場のコース料理単価が一人前15,000〜25,000円程度という一般的な相場を考えると、このセットは在家で同等のクオリティを半分以下のコストで楽しめる選択肢として評価されている。 この現象は、高価な食材を使った料理が単なる高級レストラン限定のものではなく、家庭で手軽に再現できる時代になったことを示している。

特に、一生に一度のイベントとして格式を重んじる結婚式と、長年連れ添った夫婦が原点回帰する銀婚式という、二つの重要な節目で同じメニューが選ばれる背景には、 culinary tradition に対する変わらぬ愛好と、技術の進歩によるアクセシビリティ向上が共存していると言えよう。 今後も、こうした「思い出の味」を現代のライフスタイルに合わせて提供する商品が増えることが予想される





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