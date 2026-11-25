スポーツ法を専門とする法律家が、2025年アフリカネイションズカップのタイトルを巡る問題で、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がセネガル勝訴の裁定を下したことを受け、モロッコサッカー連盟がスイス連邦裁判所への提訴に動いたことについて見解を示した。

』に対し、次のように語った。

「モロッコ側がどうやってスイス連邦裁判所に訴えることができるのかすら分からない。 仮に例外的にそれが実現したとしても、有利な判決を得られる可能性はまったくない。 モロッコの勝算は、もし測ることができるなら0%だ」 同氏は、CASがセネガル勝訴でこの件に決着をつけた以上、スポーツ仲裁裁判所の裁定によって今回の紛争には終止符が打たれるべきだとの考えを示した。 また、対立が続いたとしても、決勝戦でピッチ上で起きたことの価値は変わらないと指摘した。

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CASはセネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟（CAF）とモロッコ王立サッカー連盟を相手取って行った上訴を認め、モロッコにタイトルを与えるとした3月17日のCAF上訴委員会の決定を取り消した。 あわせて、延長戦の末にセネガルが1-0で勝利した決勝の結果を改めて有効とした。 CAF上訴委員会は、セネガルが決勝で棄権したとみなし、大会規定の第82条と第84条に基づいてモロッコの3-0勝利としていた。

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しかしCASは、両条項は今回の事案には当てはまらず、セネガルの選手たちがピッチに戻った後に試合を再開・完了させたンダラ主審の判断は、その権限を逸脱した誤りではなかったと判断した。