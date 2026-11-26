東急電鉄のグループ会社東急テクノシステムは26日、マイクロバスに鉄道の運転シミュレーターを搭載した「RideLIVE（ライドライブ）」を開発し、来年11月から販売すると発表した。鉄道事業者や教育機関、イベントでの活用を想定している。

東急電鉄グループの東急テクノシステムは26日、マイクロバスに鉄道の運転シミュレーターを搭載した「RideLIVE（ライドライブ）」を開発し、来年11月から販売すると発表した。

鉄道事業者や教育機関、イベントでの活用を想定している。 ライドライブは、マイクロバスの車内に鉄道車両の運転台を再現し、シミュレーターで運転士視点のリアルな運転体験を行うことができる。 自走できるため、鉄道事業者や教育機関の拠点を巡回しての訓練や、イベント、アミューズメント施設での活用を想定している。 運転台のほか、鉄道の客室空間を再現したエリアも設け、東急電鉄の車両で実際に使用されていた座席などが設置されるほか、窓を模した大型液晶画面には、運転シミュレーターと連動した車窓の風景を投影することもできる。

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これまでの鉄道運転シミュレーターは施設固定型が主流となっていたため、設置場所や運用に関する制約が多く、利用機会の拡大が課題となっていた。 開発には東急電鉄が協力し、シミュレーターでは東急大井町線全線の運転を体験することができるほか、車体には東急電鉄の電車をイメージしたラッピングを施す予定だ。 販売価格は未定で、来年2月に車両のお披露目や体験イベントを行い、11月から受注生産やレンタルの受付を開始する予定。 同年11月末に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される鉄道技術展にも出展する予定という。