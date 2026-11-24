鈴野の映画初主演作は、始球式練習で出会う不貞腐れたアイドルと元甲子園スター選手の恋愛と成長を描く。北代は自身の実体験を活かした役作りで期待を寄せる。

鈴野にとっては初映画出演で 初主演 。

「感謝の気持ちでいっぱいです。 この映画のオーディションを受けた時から、ぜひ、やりたいと思っていた役なのでうれしかったです」と喜び、「緊張しているのですが、アイドルをしている自分と重ねながら演じて行きたい」と意気込んだ。 ふて腐れアイドル×燻るプロ野球選手の物語で始球式の練習で出会った２人の「夢」と「再生」が描かれる。 甲子園の元スター投手ながら今では２軍の日々を送る吉原栞役を北代。

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始球式をする不貞腐れた態度のアイドルで沢村真琳役を鈴野が熱演する。 ある日、吉原はアイドルの始球式の指導を頼まれる。 嫌々ながらも引き受けると、そこには不貞腐れた態度の真琳がいた。 投球練習でうまく投げられない真琳とそれにいら立ちを隠せない吉田だったが、どんな仕事でも結果を残したいとあきらめない真琳に、吉田は次第に心を動かされていく。

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北代は「自分は高校３年生まで野球漬けの日々を過ごしてきました。 ずっと憧れていたプロ野球選手や甲子園出場の夢はかないませんでしたが、今こうして“プロ二軍・元甲子園のスター選手”の吉原栞を演じられること、とてもうれしく思っています」とコメントし、「また今回はクランクイン前の情報解禁ということで、リアルタイムで追っていただけるという点でも楽しみにしています。 野球映画の中でも斬新な切り口の作品になることは間違いないと思います！ 」と期待した。