東京女子プロレス仙台大会で、鈴芽＆遠藤組がプリンセスタッグ王者の風城ハル＆中島翔子組を下し、王座奪取に成功した。試合後、選手たちは勝利の喜びと今後の課題についてコメントしている。

＜ 東京女子プロレス ： 仙台大会 「TJPW FALL TOUR 2026～Ray of Hope～in SENDAI」＞◇22日◇宮城・夢メッセみやぎ西館ホール◇観衆236人プリンセス・オブ・プリンセス王者の中島翔子、プリンセスタッグ王者の風城ハル、そして対センダイガールズ組出陣が発表された高見汐珠組と、プリプリ王座に挑戦する渡辺未詩、タッグ王座に挑む鈴芽＆ 遠藤有栖 組が対戦。

終盤、遠藤が風城の十六夜をスーパーキックで阻止すると、鈴芽との合体ドロップキックから合体フェースクラッシャー「スパークル」を決め、17分19秒、エビ固めで勝利した。 試合は中島と未詩が先発し、力比べから一進一退の攻防を展開。 中島が619や無人在来線固めで攻め込めば、未詩もパワースラムやティアドロップで応戦した。 タッグ王座戦の前哨戦となった遠藤と風城の攻防では、風城がアームクラッシャーやストレート・アームバーで腕を攻め、遠藤も鶴ケ城やキャメルクラッチで反撃した。

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遠藤は試合後、「なんかハルめっちゃ強くなってたなって。 正直めっちゃ悔しくなった。 勝ったけどなんか悔しかった」と、勝利の中にも課題を感じた様子。 鈴芽も「ハル自身がタッグチャンピオンなんだって私もすごい思った」と成長を認めつつ、「絶対取ります」と王座奪取を誓った。

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未詩は王座戦決定後初めて中島と対戦し、「一直線に見合えてるっていうのがやっぱうれしくて」と充実感を口にした。 中島も「今日は試合は負けたが、心は折れてないです」と前を向き、今後の前哨戦に期待を寄せた。