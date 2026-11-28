米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者は28日（日本時間29日）、カブスからFAとなっ

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者は28日（日本時間29日）、カブスからFAとなった鈴木誠也外野手（32）が5年契約のオファーを受けていると報じた。

金額は明らかになっていないが、年平均3000万ドル（約47億9000万円）には十分に手の届く範囲にあると分析している。 同記者は、鈴木はカブスと6年総額1億2000万ドルで契約した佐藤輝明より4歳年上だが、すでにメジャーで実績を残しているという大きな違いがあると指摘。 ジ・アスレチックを含む大半の米メディアは年齢を考慮し、鈴木の契約期間を4年と予想していたが、市場動向を知る関係者によると、5年契約のオファーが届いているという。

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契約規模を予測する上で比較対象に挙げたのが、昨オフにFAとなったコディ・ベリンジャー、ピート・アロンソ、アレックス・ブレグマンの3選手だ。 いずれも5年契約を結び、年平均額はベリンジャーが3250万ドル、アロンソが3100万ドル、ブレグマンが後払い分を考慮して3100万ドル弱だった。 球場による影響などを補正した打撃指標OPS＋では、鈴木の通算128に対し、3選手の契約時の数字はアロンソが135、ブレグマンが132、ベリンジャーが120。