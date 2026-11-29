カブスからFAとなり野手市場の目玉として去就が注目されている鈴木誠也外野手（32）について、争奪戦が大詰めを迎えているとされる中でヤンキースが新規参戦してきた… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

カブスからFAとなり野手市場の目玉として去就が注目されている 鈴木誠也 外野手（32）について、争奪戦が大詰めを迎えているとされる中で ヤンキース が新規参戦してきたと、ESPNのジェシー・ロジャーズ記者が28日（日本時間29日）伝えた。

ヤンキースは救援左腕アドリアン・モレホン（27＝パドレスFA）の獲得を最優先事項として動いており獲得資金として総額1億ドル（約160億円）を用意していたと伝えられているが、モレホンはこの日、ブルージェイズと契約合意。 そのため、もう1つの重要案件である打線の補強に切り替えたとみられている。 鈴木はメジャー5年目の今季、143試合に出場し、打率2割7分、26本塁打、86打点、OPS.841をマーク。 守備では右翼手として初のゴールドグラブ賞ファイナリスト入りした。

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争奪戦ではブルージェイズ、パドレスが積極的とされており、フィリーズ、マリナーズなども参戦。 鈴木の代理人サイドは佐藤輝明内野手（27）がカブスと結んだ1億2000万ドル超えの契約を求めていると伝えられている。 また米専門メディア「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者によると、鈴木は4年契約が大方の予想だが、5年契約を提示している球団があるという。