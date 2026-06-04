鈴木誠也が逆転打、延長戦の末に逆転負け チームは3連敗

メジャーリーグの鈴木誠也が、カウント3-1から高めの速球を左中間へ本塁打し、5月8日以来の一発を放った。守備でも好捕や補殺を見せたが、チームは延長戦の末に逆転負けし3連敗。鈴木は「負けてうれしい選手はいない」と語り、6月の反攻を誓った。

メジャーリーグで活躍する 鈴木誠也 が、この日の試合で重要な 本塁打 を放った。 カウント3-1からの高めの147キロの直球を左中間席へと運び、チームに希望をつなげた。 鈴木は「しっかりスイングできるカウントに整えられて、一発で仕留められた」と、 本塁打 の場面を振り返った。

この本塁打は5月8日のレンジャーズ戦以来であり、「少し時間がかかったけど、一つのきっかけとして、また明日からいい打撃ができれば」と語った。4月は打率.328、5本塁打と好調だったが、5月は打率.190、2本塁打と調子を落としており、前日も4打数無安打と不振だった。 試合前には、クレイグ・カウンセル監督から「前日に何があったとしても、翌日は新しいスタートを切ろう。 球場に来れば、今日を素晴らしい一日にするチャンスが与えられる」と激励の言葉を受けたという。

守備面でも鈴木は貢献した。2回には右前の浅い飛球を滑り込み好捕し、8回には右翼線への打球で二塁を狙った打者走者を刺す補殺を見せた。 攻守両面でチームに貢献した鈴木だったが、チームは延長戦の末に逆転負けを喫し、3連敗となった。 今季のチームは10連勝を2度、10連敗を1度経験するなど、浮き沈みが激しい。 鈴木が前回本塁打を放った5月8日時点での貯金は今季最多の15だったが、この日の敗戦で本拠地8連敗となり、貯金は2まで減少した。

鈴木は「負けてうれしい選手はいない」と述べ、チームも自身にとっても反攻の月となる6月に希望を託した。 鈴木の本塁打と守備での活躍は、指揮官の期待に応えるものであったが、チームの連敗を止めるには至らなかった。 今後の試合で鈴木が調子を上向かせ、チームの浮上につなげることが求められる





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鈴木誠也 本塁打 延長戦 3連敗 守備 逆転負け 6月 反攻

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