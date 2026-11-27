ＭＬＢ移籍情報サイト「トレードルーマーズ」は２６日（日本時間２７日）、カブスからＦＡとなった鈴木誠也外野手について新たな情報を報じた。鈴木は、阪神からポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指した佐藤輝が、カブスと契約合意したと報じら...

ＭＬＢ移籍情報サイト「トレードルーマーズ」は２６日（日本時間２７日）、カブスからＦＡとなった鈴木誠也外野手について新たな情報を報じた。 鈴木は、阪神からポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指した佐藤輝が、カブスと契約合意したと報じられた６年総額１億２０００万ドル（約１９１億円）以上の契約を求めているとした。

「鈴木誠也が１億２０００万ドル以上を要求していると報じられている」との見出しで、「『ニューヨーク・ポスト』紙のジョン・ヘイマン記者は、鈴木誠也選手の代理人が、獲得を検討している球団に対し、同選手が佐藤選手の１億２０００万ドルの保証額を上回る契約を希望していると伝えた、と報じている」と報じており、２００億に近い契約となる可能性もあるようだ。 続けて「鈴木は昨年８月に３２歳になったのに対し、佐藤は２８歳のシーズンを迎えようとしている。

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したがって、鈴木が佐藤と同様の６年契約を求めるのではなく、４年または５年契約で年平均額をより高く設定することを望んでいると推測するのが妥当だろう」とした。 鈴木は今季、カブスと５年８５００万ドル（約１３４億３０００万円）の契約を満了。 代理人を務めるジョエル・ウルフ氏は１１日、ＧＭ会議で、球団から提示された単年２３１５万ドル（約３６億６０００万円）のクオリファイング・オファー（ＱＯ）を拒否したことを明かした。 鈴木は今オフのＦＡ市場で目玉選手の一人でもあり、大型契約に自信をのぞかせていた。