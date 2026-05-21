鈴木紗理奈が番組内でタレントに自身の名前出され、放送スタッフへの忠告

鈴木紗理奈が番組内でタレントに自身の名前出され、放送スタッフへの忠告を行った。彼女は、タレントが自分の名前を名指しで言ってきたことに対して、番組内で放送し、放送スタッフへの忠告を行った。

鈴木は『私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は? という質問で普通に 鈴木紗理奈 、と ある タレント さんに私の名前出されてた』と言及。 その タレント について『だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない』と関係を記し、『そんな当たり屋みたいな事されて それ勝手に放送されて そういうのって面白いの?

普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん そういうのってほんまに信頼関係がある相手とのプロレスの時やと私は思う。 普通にいじめやん』と訴えた。 その後の投稿では、『せめてピー入れろよテレビ…』と寄せられたコメントを貼り付け、『ほんまやで 公共の電波でそんなこと流すな』と同調。 『何歳のスタッフか知らんけど おかんか嫁に怒られろ！

』と憤り、『はーーキレたら元気出た！！ 』と笑顔の写真もアップ。 『名指しで言ってきたタレントさんへ』と当該人物に向け、『私のこと嫌いで結構やけど そういうのおもんないし、あんたが損するで』と忠告した。 続けて『こちらに伝えもせず おもんない文句たれ流したスタッフさんへ』と当該番組のスタッフに向け、『愛のある笑い作らな国民的な番組は作られへんで。

めちゃイケのDVD貸してあげるわ。 文句言わせておもろい、とか次元の低いことやめ、テレビがなめられるで』とつづった





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