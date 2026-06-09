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鈴木琉胤、サッカー日本代表ユニホーム姿を披露 箱根駅伝区間賞ランナーがW杯応援宣言

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鈴木琉胤、サッカー日本代表ユニホーム姿を披露 箱根駅伝区間賞ランナーがW杯応援宣言
箱根駅伝サッカー日本代表鈴木琉胤
📆6/9/2026 6:42 AM
📰nikkansports
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📊News: 38% · Publisher: 63%

早稲田大学の陸上長距離ランナー・鈴木琉胤がInstagramで日本代表ユニホーム姿を公開。箱根駅伝区間賞の実力者がサッカーW杯を全力応援するとともに、自身の日本選手権出場も告知した。

陸上男子長距離ランナーで、早稲田大学の 鈴木琉胤 （2年）が9日、自身の Instagram を更新。11日に開幕するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会を前に、日本代表のユニホームを着用した写真を公開し、話題を呼んでいる。

鈴木は今年の箱根駅伝で4区区間賞を獲得し、1時間0分1秒の日本人最高記録をマーク。25年に太田蒼生（青学大）が記録したタイムを23秒更新し、区間記録保持者である23年のヴィンセント（東京国際大）の記録まであと1秒に迫る快走を見せた。 そんな彼が今回投稿したのは、サッカー日本代表のユニホーム姿。 腕を組んでカメラを見据える写真や、背中に自身の名前「RUI」と印字されたショットを披露し、「日本初戦は6/15。 サムライブルーのユニフォームを着て全力応援しちゃいましょう。

元サッカー少年が夢の名前入り代表ユニフォームGET！ これ着るとサッカーやりたくなりますね！！ てことでなりきってみました」とコメント。 幼少期からサッカーに親しみ、中学時代は部活でサッカーをしていた鈴木だが、先生の勧めで陸上に転向。

以降は長距離ランナーとして頭角を現し、箱根駅伝ではルーキーながら圧巻の走りを見せた。 一方で、鈴木は自身が出場する陸上日本選手権（12～14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）にも言及。

「あ、日本選手権も全力応援お忘れなく！ 僕は全力で走ります」と締めくくり、サッカー応援と並行して自身の競技にも全力を注ぐ姿勢を示した。 鈴木は今季、5月の日本学生対校選手権（日本インカレ）で5000mを13分33秒77で制し、万全の状態で日本選手権に臨む。 箱根駅伝での区間賞に加え、トラックシーズンでも好成績を残しており、今後のさらなる飛躍が期待される。

サッカーW杯が熱狂を呼ぶ中、鈴木の陸上での活躍も注目を集めそうだ。 彼の投稿には多くの陸上ファンから「応援してる」「かっこいい」「サッカーも陸上も頑張って」といった声が殺到。 元サッカー少年ならではのユニホーム姿に、親しみが湧くという反応も多い。 自身の競技と日本代表応援を両立させる鈴木。

そのエネルギッシュな姿勢が、多くの人に刺激を与えている。 今後のレースでも、彼の走りにますます期待がかかる

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箱根駅伝 サッカー日本代表 鈴木琉胤 陸上日本選手権 Instagram

 

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