ミュージシャン鈴木慶一が、難聴による音程感覚の喪失や音楽家としての危機感、そして補聴器の使用に至る経緯を語った。ソロプロジェクト「スカート」での泽部渡との共演での衝撃的な告白。

ミュージシャンの 鈴木慶一 が、ソロプロジェクト「 スカート 」として活動する 澤部渡 とのゲスト出演を通じて、自身の長年にわたる難聴との闘いと、音楽活動における深刻な危機感を赤裸々に語った。

難聴発症と音程感覚の喪失という苦悩

鈴木は自身の経歴を振り返り、1989年に難聴を発症したことを明かした。彼は音楽活動を50年続けているが、その半分以上の期間、難聴を抱えながら活動してきたと説明している。

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難聴になってからは、録音の方法を工夫せざるを得なかった。ヘッドホンを使わずに歌ったり、小さいスピーカーから音を出して歌ったりと、難聴に対応するための様々な試行錯誤を行ったという。

しかし、その試みはなかなか上手くいかず、弟でありベーシストでもある鈴木博文から「音程が悪い」と指摘された際には、強いショックを受けたと振り返っている。

91年にリリースされた曲「WHO'S GONNA DIE FIRST?」については、今でも聴くと特定の箇所で音程が悪い部分があると自虐的に語った。音楽家としての自覚と、身体の変化によるギャップが彼を苦しめたのである。

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小西康陽からの指摘と解決策としての補聴器

鈴木は、バンド「ピチカート・ファイヴ」の小西康陽からも厳しい指摘を受けた経験があることを明かした。小西が楽屋を訪れ、「慶一さんなんでピッチが悪いんですか？」と問いただしてきたというエピソードを語っている。

鈴木は、厳しいことを言うなと思ったが、理由として難聴であることを説明した。しかし、根本的な解決策として、最近の対談でも言及されていた通り、補聴器の使用が最も有効な手段となったと結論づけている。

鈴木は、補聴器を使用することで自分の声が聞こえるようになり、さらに自分の体の響きまで感じ取ることができるようになったと述べている。これが、彼が音楽性を維持するための鍵となったのだ。

補聴器というテクノロジーの助けを借りることで、身体的な制約を乗り越え、音楽表現を継続可能にした彼の選択は、多くのアーティストにとって示唆に富むものとなっている。

結婚式での事故と職業としての危機感

鈴木が難聴に至ったきっかけについて、ある人物の結婚式での演奏イベントを挙げている。当時彼はベース奏者として出演しており、隣にはドラムが座っていた。

ドラムは素人であり、さらに結婚式という場で行きすぎていたため、シンバルの音が非常に大きかったという。アルコールの影響で耳のリミッターが麻痺していた鈴木は、ベース奏者として責任を感じ続けられず、その環境に晒され続けた。

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数曲演奏しているうちに、耳がツーンとした違和感を覚えたと回想している。この瞬間が、彼の耳の状態が悪化する転機となったのである。その後、翌日にテレビのCMを聴いた際、音程が狂って聞こえ、ベースが2本聞こえるという異常な状態に気づいたという。

鈴木はこれを乱視のようなものと例え、これはまずいとして職業を変えるべきかと思うほど落ち込んだと明かしている。この危機感は、音楽家としてのアイデンティティを揺るがすほどの強烈なものであった。

過去の症状とプロデュースへの影響

鈴木は、1991年にリリースしたアルバム「MOTHER」の制作後に難聴時代に入ったと振り返っている。このアルバムを作る前の状態がよかったと述べていることから、その後の創作活動にも影響を与えていたことがうかがえる。

さらに、1978年ごろにも、狭いスタジオでドラムとベースを聴き続けた結果、右の耳に「フエーン」という音が出る症状が見られたことを明かしている。彼は当時、内緒にしていたが、片耳が聞こえない状態に陥っていたという。

プロデューサーとして活動していた時期については、ミスジャッジもあったことを告白している。身体的な不調が、音楽制作の判断やプロデュース業務に誤りを生じさせていた可能性を示唆している。

鈴木慶一によるこれらの告白は、単なる個人の体験談にとどまらず、音響環境と健康、そしてテクノロジーの役割について考えさせられる内容となっている。彼の経験を基に、音楽業界における聴覚保護の重要性が改めて問われている。