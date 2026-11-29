鈴木愛がプレーオフを制し、史上５人目の大会連覇を遂げた。メジャー初となる同一選手による２年連続延長戦を勝ち抜き、今季２勝目通算２４勝目を記録した。桑木志帆は３位で年間女王に輝いた。

１打差２位から６６と伸ばした 鈴木愛 （３２）＝セールスフォース＝が 大会記録 の通算１６アンダーで並んだ岩井千怜（２４）＝ホンダ＝とのプレーオフを２ホール目で制し、史上５人目の大会連覇を達成した。

本人もビックリのミラクルプレーを連発。 メジャー初となる２年連続同一選手による延長戦を勝ちきり、今季２勝目、通算２４勝目を挙げた。 トップで出た年間女王の桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝は１１アンダーの３位で、史上５人目の平均ストローク６０台を達成した。 ミラクル連発からのプレーオフを、鈴木が今年も勝ちきった。

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「最後まで諦めずにやろうと思ったら奇跡的にうまくいった。 今までで一番記憶に残る優勝」。２メートルのパーパットを残した１ホール目。 ロープ外とのもう一つの戦いが勃発していた。 聞こえてきたのはギャラリーの「１ホール目で決着だな」の声だった。