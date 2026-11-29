鈴木愛がプレーオフで岩井千怜を破り、史上５人目の大会連覇を達成。通算２４勝目を収め、永久シードまで残り６勝に迫った。

１打差２位から６６と伸ばした 鈴木愛 （セールスフォース）が大会記録の通算１６アンダーで並んだ 岩井千怜 （ホンダ）とのプレーオフを制し、史上５人目の大会連覇を達成した。 前代未聞の２大会連続同一選手によるプレーオフを勝ちきり、１０月の富士通レディース以来となる今季２勝目、通算２４勝目。

鈴木は優勝賞金３７５０万円と、豪華副賞をゲットした。 コンパクトデジタルカメラの「ＲＩＣＯＨ ＧＲＩＶ ３０周年記念モデル」に加え、宮崎県知事賞の「宮崎キャビア１９８３」と、宮崎市長賞の「宮崎特産宮崎牛１０キロ」を手にした。 試合はミラクルの連続だった。１３番パー５。 ティーショットを左林に曲げ、２打目は出すだけだったが、グリーン周りのバンカーからの４打目を直接カップに放り込みバーディー。

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何度も跳びはね喜びをさく裂させた。２度目の奇跡はトップを行く岩井千怜に３打差で迎えた１７番パー４。 左ラフからの７０ヤードの２打目がカップに消えた。 今度は手で口を多い、驚きの表情を見せた。 永久シードまで残り６勝に迫り「めちゃくちゃうれしいし、３５歳までに３０勝を達成できるように頑張りたい」と改めて目標を掲げた。