鈴木彩選手のプレーを評価

鈴木彩選手は、代表活動にひと区切りをつけるDF吉田麻也のセレモニーに参加し、選手の質を高く評価した。試合では冷静に対応してビッグセーブをし、手応えを語った。

日本代表のDF 鈴木彩 は、代表活動にひと区切りをつけるDF 吉田麻也 のセレモニーに参加し、選手の質を高く評価した。 鈴木彩 は「彼とは2日間しか練習していませんでしたが、質の高い選手。

これまで代表に対してやってきたことをリスペクトしている」と敬意を表した。 試合では、相手の鋭い攻撃から強烈なシュートを浴びたが、冷静に対応してビッグセーブ。 ゴール前での落ち着きと反応速度を発揮した。 試合後は「守備に関しては落ち着いて対応できたし、枠内シュートもしっかり対応できた」と手応えを語った。

ただ、一方で自身のプレーを冷静に見つめる姿勢は変わらない。 後方からの組み立てについて「ロングボールの質や、相手に蹴らされるシーンがあったので、自分からもう少しトライできてもよかった」と課題を挙げた。 W杯本番ではロングボールを活用するチームとの対戦も予想される中、「セカンドボールは注意して臨んだが、何個か拾われてピンチになったシーンもあった。 改善するべきところは改善しなければいけない」と気を引き締めた。

試合中にはDF板倉滉とビルドアップ時の立ち位置について話し合う場面もあった。

「プレーの選択肢について確認した。 今後にも生きることだと思う」と振り返り、チーム全体での成熟にも手応えを感じている





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