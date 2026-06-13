鈴木実貴子ズ、47都道府県路上ライブツアー「いばらのみち」完走 新宿でのリベンジライブで締めくくる

愛知県名古屋市発の2ピースロックバンド、鈴木実貴子ズが47都道府県を回る路上ライブツアー「いばらのみち」を完走した。メジャー2ndアルバム「いばら」のリリースに合わせたこのツアーは、スタッフ無しで2人だけの「いばらの道」として実施。すべての都道府県での路上ライブを達成した。

2012年結成、愛知県名古屋市を拠点に活動する鈴木実貴子（Vo, G）とズ（Dr）による 2ピースロックバンド 、 鈴木実貴子ズ 。 鈴木の心を揺さぶるような歌声と、ズが繰り出すエモーショナルなドラムが合わさり、リスナーの心に刺さる楽曲を多数発表している。

インディーズ時代にアルバム3枚、EP2枚をリリースし、2024年10月にシングル「違和感と窮屈」を配信リリース、日本クラウンのPANAMレーベルからメジャーデビューを果たした。2025年1月にはメジャー1stアルバム「あばら」をリリースし、3月からアルバムのリリースツアーを開催。 その後も「TOKYO GUITAR JAMBORE」「FUJI ROCK FESTIVAL」「豊洲サンセット」など大型フェスに出演を重ね、音楽シーンで注目を集め続けている。 そして2026年1月、待望のメジャー2ndアルバム「いばら」を発表した。

このアルバムのタイトルにちなみ、鈴木実貴子ズは2025年12月から47都道府県を巡る路上ライブツアー「いばらのみち」をスタートさせた。 このツアーは、スタッフを基本同行させず、鈴木実貴子とズの2人だけで全国を巡る、まさに「いばらの道」を歩む過酷なツアーだ。 ツアー中は人通りがまばらな地方でも、客がゼロという日は一度もなかったという。 実貴子はツアー途中、声が枯れて出なくなるなど体調不良にも見舞われながらも、全身全霊で歌を届け続けた。

一方のズは演奏には参加せず、ビラ配りや撮影などサポートに回り、実貴子を支え続けた。3月下旬には実貴子の喉の不調により福島での路上ライブを断念するという困難もあったが、新宿での路上ライブを終えた後、福島へ向かい、6月13日にリベンジを成功させた。 これにより、鈴木実貴子ズは47都道府県すべての路上でライブを行うという目標を達成した。 新宿駅前は、都会の喧騒を象徴する場所である。 金曜日の夜、多くの人が行き交い、絶え間なく車が走り続ける。

実貴子は日没前に「暁」を歌い始め、新宿の雑踏に向けて「目立ちたいだけの自己愛が 自由と暴力をはきちがえています プライド太りの醜いおっさん 節穴だらけのモブ モブ モブ」と痛烈な言葉を投げかける。 続けて「イッキ」を歌えば、「あまりにアホな人へは何も言えない お前はただ突っ立って仕事してるフリ」といった心の奥にある尖った怒りがあらわになり、「四月の風」では拭えない喪失感が歌になった。 実貴子は「私ばかだから」を歌った後、MCで自らの内面を静かに語った。

「路上ライブにけっこう人が来てくれるのがすごいなと思っている。 私は『ずっと1人』っていう感覚があって、ずっと寂しいとか居場所が見つからない感じがした。 それは家庭でもそう。 誰かといてもそう。

手放しで喜べる瞬間がない」と述べ、さらに「居場所のない私の作った音楽が、誰かのもとで居場所になっているかもしれない。 そんなことを思うと『ありがとうございます』という気持ちですけど、『ありがとうございます』という言葉にするのもなんか違う。 なんか気持ち悪いんです」と吐露した。 そんな言葉に続けて、「何が言いたいのかわからないですけど……ここに集まっている人たちは、なんか変だと思います」と笑い、彼女らしい言葉でファンへの感謝を伝えた。

そして「しみったれた夜」で新宿駅前での路上ライブを締めくくった。 この日のライブは、47都道府県を巡る過酷なツアーの最終的なリベンジとして、そしてバンドの成果を証明する重要な記念日となった





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