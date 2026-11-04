鈴木孝政氏、1974年の中日優勝パレードを振り返る 日本シリーズ敗退の背景を語る

元中日の鈴木孝政氏が、1974年のセ・リーグ優勝後に行われた優勝パレードと日本シリーズ敗退の関係について、BSフジの番組で証言した内容を紹介する。

昭和のプロ野球界で「速球王」と呼ばれた元リリーフエースの 鈴木孝政 氏（72）が、3日に放送されたBSフジ「プロ野球 レジェン堂 」（火曜後10時からの放送枠）にゲスト出演した。鈴木氏は番組内で、1974年にセ・リーグ優勝を果たした 中日ドラゴンズ が、 日本シリーズ で ロッテ に2勝4敗で敗れた理由について語った。

鈴木氏はこの年プロ2年目で、中日は与那嶺要監督のもとでリーグ制覇を成し遂げていた。優勝の喜びと日本シリーズの戦いが近接したシーズンの出来事を、元選手本人の言葉で振り返った形となる。

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1974年10月12日の優勝パレードと日本シリーズの準備

中日がセ・リーグ優勝を決めたのは10月12日だった。この日、中日は主力選手を欠いた状態で巨人戦を戦い、日本シリーズを目前に控えながら優勝パレードを実施した。

鈴木氏はパレードに組み込まれた一人で、この日の試合メンバーには入らなかった。チームの祝賀行事と、直後に控える日本シリーズへの準備が同じ時期に重なったことが、番組での証言の出発点になっている。

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鈴木氏によると、パレードではオープンカーに乗り、沿道を埋めた大勢のファンと手を交わした。左側に乗った鈴木氏は左手で握手を受け、その相手は沿道の人々で、人数は何万人にのぼったという。

鈴木氏は、当時の握手は軽いタッチなどではなく、がっちりと力強く手を握られるものだったと振り返った。ファンが優勝の興奮に包まれていたことも、その握手の強さに表れていたと語っている。

三沢淳との握手で右手が腫れた影響

パレードで右側に乗っていたのは、同じ右投手の三沢淳氏だった。鈴木氏の証言によると、三沢氏は右手を差し出し続けた結果、手が大きく腫れてしまったという。

鈴木氏は、その腫れによって三沢氏は投げられる状態ではなくなったと説明した。優勝を祝うファンとの触れ合いが、投手にとって大切な手の状態に直接影響していたことが、元選手の視点から浮かび上がっている。

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鈴木氏は、選手の立場からすると日本シリーズはどうでもいいのかという気持ちになってしまうと、最終的な結果に対する複雑な思いを口にした。番組では、祝福の場面が選手の準備にとってどれほど重い意味を持ったかが語られた。

最高のコンディションで臨めなかったことへの悔い

鈴木氏は、中日が2勝4敗で敗れた日本シリーズに、最高のコンディションで臨めなかったことを悔やんでいたと番組で語った。チームの優勝という結果と、日本シリーズでの敗退という結果が、鈴木氏の中で切り離せないものとして残っていることがうかがえる。

1974年の中日は、セ・リーグ優勝という成果を得た一方で、日本シリーズではロッテに2勝4敗で敗れた。鈴木氏の証言は、その結果の背景の一つとして、優勝直後の祝賀行事が選手の体調や準備に影響したという視点を示している。

今回の番組出演は、昭和のプロ野球を知る元選手が、当時の舞台裏を自らの言葉で伝える機会となった。鈴木氏が語った内容は、優勝の喜びと日本シリーズの準備をどう両立させるかという課題を、40年以上前の実例として示している。