石橋静河がヒロインのNHK連続テレビ小説「ブラッサム」（月～金曜）第44話が26日に放送された。※以下ネタばれを含みます。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

あらすじは、新聞に掲載された珠の本音が記された手記を読んだ保（金子大地）は、珠（ 石橋静河 ）のもとを訪ね、互いの本音を語り合う。 そして、保は珠にある人物に会わせて欲しいとお願いをする。

翌日、料亭に現れたのは西尾一路（染谷将太）だった。 珠と保と一路が、一堂に会することとなり…。 鈴木奈穂子アナウンサーは「良かった…ってことですか？ すごい展開でしたけど」と朝ドラ受け。

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博多華丸は「史実ですから」と言うと、大吉は「史実をベースに、フィクションの世界ですから、ドラマは。 どうする、全部夢でした、だったら。 こうなれば良かったなと思って、実は本番が始まる…」と笑わせた。 華丸は「来ますから、あした（プレミアムトークに）保さん（金子大地）」と予告した。