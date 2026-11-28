タレント鈴木奈々（38）が28日、インスタグラムを更新。兄の妻との仲良し2ショットを公開した。投稿では、白いニットに帽子を着用した鈴木と、淡いグリーンのトップ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

投稿では、白いニットに帽子を着用した鈴木と、淡いグリーンのトップスを着た義姉が並んでピースサインを決めた写真を公開。

「お兄ちゃんのお嫁さんと」と紹介し、「めちゃめちゃ仲良しです」と記した。 この日は焼肉に出かけた帰りだったといい、自身が38歳、義姉が39歳であることも明かした。 さらに、義姉との深い絆についても言及。

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「私が中学生の時から、お兄ちゃんと付き合ってたからもうずーっと一緒」と長年の関係を振り返り、「私が、3カ月休養した時ずっと側にいてくれました」と感謝の気持ちをつづった。 「本当にいつもありがとう！ 大好き」と愛情あふれるメッセージで締めくくった。 投稿には「すてきなお姉さまですね」「2人ともかわいい」「めちゃくちゃ好きやわぁ～」「仲良しさんですね」など、さまざまな声が寄せられた。