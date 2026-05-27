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鈴木入間が挑む！クラスの結束が試される！

TVアニメ News

鈴木入間が挑む！クラスの結束が試される！
鈴木入間魔界生活位階（ランク）
📆5/27/2026 4:14 PM
📰animatetimes
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鈴木入間は、人間であることを隠しながら、悪魔学校バビルスに通う。彼は魔界生活を楽しむようになり、様々な行事で大活躍！魔界での位階（ランク）を駆け上がり、学内外で注目の的になりつつあった。そんな入間が新たに挑むのは、クラスの結束が試される！所属する問題児（アブノーマル）クラスの13人全員で「位階（ランク）４」達成という前人未到の無茶振りが学校から課される中、最後の昇級チャンスとなる音楽祭での優勝は絶対条件。しかし、クラスメートに「目立つことを許されない悪魔」が1人…。果たして入間たちは13人全員で舞台に立つことが出来るのか――!?作品名魔入りました！入間くん第4シリーズ放送形態TVアニメシリーズ魔入りました！入間くんスケジュール2026年4月4日（土）〜NHKEテレにて話数全24話キャスト鈴木入間：村瀬歩アスモデウス・アリス：木村良平ウァラク・クララ：朝井彩加サブノック・サブロ：佐藤拓也シャックス・リード：山谷祥生アンドロ・Ｍ・ジャズ：柿原徹也クロケル・ケロリ：東山奈央イクス・エリザベッタ：本渡楓カイム・カムイ：梶原岳人アガレス・ピケロ：吉永拓斗ガープ・ゴエモン：大河元気アロケル・シュナイダー：土岐隼一プルソン...

人間であることを隠しながら悪魔学校バビルスに通う 鈴木入間 。 悪魔のオトモダチも増え、いつしか 魔界生活 を楽しむようになり、様々な行事で大活躍！ 魔界での 位階（ランク） を駆け上がり、学内外で注目の的になりつつあった。

そんな入間が新たに挑むのは、クラスの結束が試される！ 所属する問題児（アブノーマル）クラスの13人全員で「位階（ランク）４」達成という前人未到の無茶振りが学校から課される中、最後の昇級チャンスとなる音楽祭での優勝は絶対条件。 しかし、クラスメートに「目立つことを許されない悪魔」が1人…。 果たして入間たちは13人全員で舞台に立つことが出来るのか――!?

作品名魔入りました！ 入間くん第4シリーズ放送形態TVアニメシリーズ魔入りました！ 入間くんスケジュール2026年4月4日（土）〜NHKEテレにて話数全24話キャスト鈴木入間：村瀬歩アスモデウス・アリス：木村良平ウァラク・クララ：朝井彩加サブノック・サブロ：佐藤拓也シャックス・リード：山谷祥生アンドロ・Ｍ・ジャズ：柿原徹也クロケル・ケロリ：東山奈央イクス・エリザベッタ：本渡楓カイム・カムイ：梶原岳人アガレス・ピケロ：吉永拓斗ガープ・ゴエモン：大河元気アロケル・シュナイダー：土岐隼一プルソン..

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鈴木入間 魔界生活 位階（ランク） 音楽祭 クラスの結束

 

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