歌手・俳優の鈴木亜美（44）が26日、都内で行われた『第19回ペアレンティングアワード』の授賞式に出席。子どもを叱る際に実践している、独自の向き合い方を明かした。

歌手・俳優の鈴木亜美（44）が26日、都内で行われた『第19回ペアレンティングアワード』の授賞式に出席。 子どもを叱る際に実践している、独自の向き合い方を明かした。

「上から『こうしなさい』と命令形になってしまうと、子どもも『もう嫌だ』となってしまう」と鈴木。 そのため、子どもが泣いていたら自身も泣き、怒っていたら同じように怒るなど、行動をそのまま再現するという。

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「あなたが今していることは、こういうことだよね」と鏡のように返すことで、子どもは自身の行動を客観的に見ることができるそう。 「同じことをしていると、急に収まるんですよね。 だんだん恥ずかしくなって、それがなくなっていく」と効果を語り、「本当にまねをして、すごく私は芝居をしますね」と笑った。 受賞については「まだまだ子育ての最中という感じなので、賞をいただけると聞いた時には驚きもありました」と率直な心境を告白。