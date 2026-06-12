鈴廣かまぼこ、職人3名増で総勢57名に 1級技能士は全国最多の23名 社長も1級資格取得

鈴廣かまぼこ株式会社は、かまぼこ職人が3名増加し総勢57名になったと発表した。内訳は1級技能士23名、2級技能士34名で、1級技能士在籍数は全国最多。また代表取締役社長の鈴木智博氏が国家資格「水産練り製品製造技能士1級」を取得した。同社は創業以来「人の技」を重視し、経営陣も実作業に携わりながら技能向上に努めている。かまぼこ製造は機械化だけでは難しいため、職人の高度な判断と繊細な手仕事が不可欠であり、同社は技能継承と職人育成の強化を継続する。

鈴廣かまぼこ 株式会社（神奈川県小田原市、代表取締役社長：鈴木智博、以下「鈴廣」）は、在籍する かまぼこ職人 が3名増え、総勢57名となったことをお知らせいたします。 内訳は、1級 技能士 23名、2級 技能士 34名で、1級 技能士 の在籍数は全国最多です。

あわせて、代表取締役社長の鈴木智博が、2026年3月に実施された試験において国家資格「水産練り製品製造技能士1級」を取得しました。 鈴廣では、創業以来受け継がれてきた職人の技を大切にし、経営者自らもものづくりの担い手として技能を磨き続ける姿勢を示してまいります。 鈴廣では創業以来、品質の根幹を支える「人の技」を大切に、職人育成に継続して取り組んでまいりました。 現在、鈴廣に在籍するかまぼこ職人は総勢57名。

そのうち、1級技能士は23名、2級技能士は34名です。 かまぼこは、機械化のみでは最適な仕上がりを安定的に生み出すことが難しい食品です。 魚の状態、産地、季節、気温などの変化を見極め、最適な調整を行うためには、職人の高度な判断と繊細な手仕事が欠かせません。 鈴廣は今後も、技能の継承と向上に取り組み、職人育成の体制をより一層強化してまいります。

「水産練り製品製造職種」のうち、「かまぼこ製品製造作業」に関する知識および技能が問われ、鈴廣の主力商品である板かまぼこ・ちくわ・伊達巻などの製造に直結する資格です。 原料の状態や製造環境のわずかな変化を見極め、練り・成形・加熱までの各工程を高い精度で管理する、極めて高度な熟練技能が求められます。 単なる作業習熟にとどまらず、安定した品質を再現しながら現場を牽引する判断力と応用力が必要とされる、難易度の高い等級です。

鈴廣が職人育成に力を入れる理由は、かまぼこの品質において原料の見極めから温度・水分量の調整、練りや蒸しのわずかな差に至るまで、職人の技が大きく関わるためです。 その技は、超特選蒲鉾古今をはじめとした鈴廣の様々な製品に表れております。 かまぼこの里内「かまぼこ博物館」では、職人による製造の様子をご覧いただける他、職人レクチャーのもとお客様ご自身で手づくり体験をしていただくことが可能です





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