釜めし定食の中で最初に何を食べたいと思うかという無意識の選択から、その人の性格や対人関係の傾向を読み解きます。食べる順番ごとに分かる優先順位や行動パターンを基に、年内に距離を置くべき相手の特徴を紹介します。

食べる順番 には、その人ならではの思考パターンや人との関わり方のクセが表れやすいものです。 釜めし定食 の中で「最初にどれを食べたい」と感じる何気ない選択には、無意識の優先順位や行動の傾向がにじみ出ます。

普段は気づきにくい性格や対人面のクセが映し出されるからこそ、最初にどれから食べるかで、「年内に距離を置くべき人」が見えてくるのです。 釜めしを最初に食べるあなた。 炊きたての釜めしのように温かみがあり、人への思いやりを忘れない優しい性格です。 困っている人を見ると放っておけず、頼まれ事もなかなか断れないのではないでしょうか。

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そんなあなたが年内に距離を置くべきなのは、あなたの優しさを利用する人です。 自分が困ったときだけ連絡してきたり、何かをしてもらって当然という態度を取ったりする人には要注意。 あなたばかりが尽くしている関係は、少し見直したほうがよさそうです。 誰にでも優しくする必要はありません。