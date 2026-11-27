ベストセラー作家金辰明氏が執筆した世宗大王を題材とした反中歴史小説『世宗の国』が注目されている。作品の背景にある韓国内の対中感情と、大衆的な支持の仕組みについて解説する。

韓国の文壇において、現在もっとも人気を博している大衆作家は 金辰明 （キム・ジンミョン）氏（69）である。彼の作品は歴史を主な題材としており、韓国人の愛国心や文化的な誇りを満たす内容が多いことから、出版される作品のほとんどがベストセラーの記録を残している。このように確固たる地位を築いている背景には、過去の歴史を現代の視点で再解釈し、国民の感情に深く訴えかける独自のストーリーテリングがある。

反日と反中の歴史描写が特徴

1993年に出版されたデビュー作『ムクゲノ花ガ咲キマシタ』は、売上600万部という驚異的な数字を記録した。この作品は南北共同開発の核ミサイルを用いて日本の侵略に対抗するという、明確な反日色の強い内容であり、日本においても大きな話題を呼んだ。その後、今年出版された新作『世宗（セジョン）の国』は、反中国を主題とした作品として注目を集めている。金氏の作品傾向には、日中両国に対して対抗心を煽るようなテーマ設定が一貫して見られる。

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世宗大王とハングル制定の物語

『世宗の国』は、李朝時代の名君として知られ、独自の文字であるハングルを制定した世宗大王（1397～1450年）の生涯を描いた作品である。物語の構成上、中国の明朝による過酷な支配や収奪、そしてそこから来る屈辱からの脱出の象徴として、漢字に代わるハングルが考案されたという設定が採用されている。単なる歴史記述ではなく、歴史的事実を劇的な物語として再構築している点が特徴だ。

この歴史描写に、アクションとラブストーリーの要素が加わっている。具体例として、恋人を中国への「貢物」として差し出された武人が、世宗大王の忠臣として活躍する筋書きが組み込まれている。このように、単調になりがちな歴史譚にエンターテインメント性を付加することで、読者の関心を高め、作品の消費を促進している。この創作手法が、大衆的な支持を集める要因の一つとなっている。

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高句麗史と仮想小説での対中姿勢

金氏の活動は『世宗の国』に限らない。近年では、6世紀から7世紀にかけて中国の隋や唐と果敢に戦った高句麗の歴史を描いた全10巻（予定）の大規模なシリーズ作品も手がけている。これらもまた、中国に対する韓国人の自尊心をくすぐる反中要素を強く打ち出した作品群である。さらに、『米中戦争』という仮想の小説も執筆しており、国際関係のシミュレーションを通じた政治的メッセージも発信している。

韓国内の対中意識と市場の反応

韓国人の中国に対する意識は、歴史や地理的・環境的な要因から複雑で微妙な側面を持っている。しかし、大衆的なレベルでは、近年の中国の横暴な振る舞いが印象付けられ、否定的な感情が広がっているという現実がある。金辰明氏の作品は、この世論や空気の延長線上に位置している。彼が描く歴史叙述は、現在の世間の感情と合致しており、それが売行の良さに直結していると考えられる。この傾向は、単なる文学の分野を超えて、社会的な現象として捉えることもできる。