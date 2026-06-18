金融政策委員会、金利据え置きを決定

金融政策委員会は７対２で金利据え置きを決定した。委員会の決定は、ロイター調査によるエコノミスト予想に沿った結果となった。委員会のチーフエコノミストであるピル委員とグリーン外部委員は、０．２５％ポイントの利上げを主張した。しかし、大半の委員は利上げ姿勢に近づいた様子はほとんどなく、ベイリー総裁が「積極的据え置き（active hold）」と呼ぶ姿勢をおおむね維持した。ベイリー総裁は、この決定をイラン紛争前の市場の利下げ期待と比べれば事実上の引き締めとみなしている。資産運用会社シュローダーのシニアエコノミスト、ジョージ・ブラウン氏は「中銀は現時点で、攻めに出るというより時間稼ぎをしている。利上げのハードルは依然高いようだ」と述べた。

金融政策委員会（ＭＰＣ）は７対２で金利据え置きを決定した。 委員会の決定は、ロイター調査によるエコノミスト予想に沿った結果となった。 委員会のチーフエコノミストであるピル委員とグリーン外部委員は、０．２５％ポイントの利上げを主張した。

しかし、大半の委員は利上げ姿勢に近づいた様子はほとんどなく、ベイリー総裁が「積極的据え置き（active hold）」と呼ぶ姿勢をおおむね維持した。 ベイリー総裁は、この決定をイラン紛争前の市場の利下げ期待と比べれば事実上の引き締めとみなしている。 資産運用会社シュローダーのシニアエコノミスト、ジョージ・ブラウン氏は「中銀は現時点で、攻めに出るというより時間稼ぎをしている。 利上げのハードルは依然高いようだ」と述べた。

米国とイランの間で暫定的な停戦が成立したが、中銀はインフレの脅威が去ったと宣言するのは時期尚早と指摘。 ベイリー総裁は声明で、「今後何が起ころうとも、過去４カ月間のエネルギー価格上昇は、一定のインフレ圧力が控えていることを意味する」と述べた。 また、中銀は成長についてもわずかに楽観的な見方を示し、４月に生産が小幅に落ち込んだが四半期当たり基調ペースで０．２％拡大していると推計。 前回予想の０．１％から上方修正した





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金融政策委員会、金利据え置き、ロイター調査、エコノミスト予想、ベイリー総裁

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