金沢学院・刀祢選手が選手権へ：CBとしての成長と美容師への道

金沢学院の刀祢選手が選手権出場に向けてCBとして信頼を取り戻した経緯と、卒業後は美容師を目指す夢の叶え方について報じる。

金沢学院 の3年生である刀祢選手は、最終ラインの責任者としてチームを支え続けている。彼は常にチームが何を求めているかを考え、相手の攻撃パターンを予測して先にポジショニングを取ることを意識している。自分が最後の壁になるという自覚を持ち、鋭い読みを生かしたカバーリングで危ない場面を次々と消し去った。特にインターハイ予選の決勝で対戦した相手とはすでに顔見知りであり、相手の戦術をよく理解していた。

相手チームにはシャドーに優れた選手がいたため、刀祢選手はそれらの選手にボールを届けさせない守備を徹底した。シャドーの選手が自分を引き出して、FW選手が抜け出してくるパターンを警戒し、声を出して指示を出しながらもう一人のCBとチャレンジ&カバーを意識して連携を取った。この守備的な判断が、失点を防ぐ重要な要素となった。

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ポジション転向と課題克服の物語

刀祢選手はCBとしての体格も揃えており、赤地信彦監督は1年生の頃からAチームで起用して期待を寄せてきた。1年目は勢いよくプレーできていたが、2年生になると集中力の欠如や背後へのボールに対する遅さが課題となり、Bチームでのプレーを余儀なくされた時期もあった。その際、彼はCBをやりたい気持ちよりも、攻めたかったという思いからFWへの転向をスタッフに申し出た。最初は認められなかったため、練習でボールを奪うとそのままドリブルでシュートまで持ち込むアピールを続けていた。

そうした努力の甲斐もあり、攻撃的なポジションで使ってもらえるようになったものの、チームメイトやスタッフは彼の適性がCBにあることを理解していた。今年の大会のメンバーが決まってからは、チームメイトから「CBをやってくれ」と頼まれたことで、再びCBとして戦う覚悟を決めた。それまでは自身の課題と向き合うことができなかったが、CBでやっていくと決めてからは、練習後に赤地監督のもとへ赴き、自らの課題を一つひとつ克服していく取り組みを続けた。

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信頼関係の構築と選手権出場

こうした地道な取り組みの成果が表れ始めたのは夏以降のことである。彼の成長ぶりはこれまでとは比べものにならないほど逞しくなった。今では指揮官である赤地監督から「お前に全て任せるぞ」と言われるまでになり、絶大な信頼を勝ち取っている。相手との関係性も良好で、ゴール前に入ったボールに対して落ち着いて対応できるようになった。シュートを打たれる場面ではきっちり体を張って失点を回避する姿が印象的だった。本人もこの日のプレーに満足しており、前半から集中してプレーできたこと、相手の目線を見ながら最後までカバーリングできたことを良しとしている。

サッカー人生の終わりと新たな夢

大学からも誘いがあったものの、刀祢選手はサッカーを続けるのは高校までと決めている。寮生活の中でチームメイトの散髪係を任されているうちに美容師に夢を抱くようになり、高校卒業後は東京で美容室に就職することを決めた。アシスタントとして働きながら通信制の専門学校に通い、美容師の免許を取得する予定だという。幼稚園の頃から始めたサッカー人生も残りわずかとなった。

彼は、これまで13年間サッカーをしてきて、親にセレクションを受けさせてもらったり、成長する場を作ってもらった恩返しをしたいと考えている。応援してくれている人たちや、自分に携わってくれた人がいたからこそここまでこられたと感謝している。そうした人たちに感謝の気持ちを込めながら、ラストとなる選手権では思い切りプレーしたいと語っている。刀祢選手は選手権出場を果たし、関わってくれた人たちに感謝の気持ちをしっかりと示すつもりだ。