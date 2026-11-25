プレスリリース 金沢の冬を艶やかに彩る“赤”のグラデーション。いちごやフランボワーズ、紅ズワイガニなど多彩な赤で表現した冬季限定アフタヌーンティーが12月2日より登場

提供期間：2026年12月2日（水）～2027年2月28日（日）金沢東急ホテル（石川県金沢市香林坊、総支配人：堂田 達矢）では、マレ・ドール「ラウンジ」にて、2026年12月2日（水）から2027年2月28日（日）までの期間限定で、アフタヌーンティー「金澤」～冬味～を提供いたします。

季節ごとに装いを変えるマレ・ドール「ラウンジ」の人気商品、アフタヌーンティー「金澤」。 今季は艶やかな“赤”をテーマに、深紅からローズピンクへと移ろう美しいグラデーションを表現しました。 いちごやフランボワーズ、紅ズワイガニなどが織りなす多彩な色彩と味わいが、ティースタンドを華やかに彩ります。 優雅さと洗練を兼ね備えた大人のアフタヌーンティーで、心華やぐ冬のひとときをお届けします。

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多彩な“赤”の色彩が織りなす美しさをテーマに、深紅、ルビー、ローズ、ピンクなど、さまざまな表情を持つ“赤”をスイーツやセイボリーで表現。 華やかさの中にも落ち着いた品格を感じられる世界観に仕上げました。 いちごやフランボワーズ、トマト、紅ズワイガニなど、それぞれ異なる素材が生み出す色彩を重ね合わせることで、奥行きのあるグラデーションを演出しています。 ゴールドのティースタンドがその美しさを引き立て、まるでルビーやガーネットを散りばめたジュエリーボックスのような佇まいは、思わず写真に収めたくなる美しい仕上がりです。

ホリデーシーズンからバレンタインシーズンへと続く冬のひとときに、艶やかで優雅な“赤”の世界をご堪能ください。 スイーツには、いちごやフランボワーズなど、赤い果実の魅力をさまざまな形で取り入れました。

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「ベリーティラミス」は、いちごの甘酸っぱさとコーヒーのほろ苦さが調和する一品です。 「ベリーロールとチョコレートクリーム」や、フランボワーズパウダーをまとった「ブールドネージュ」、赤いチョコレートでコーティングした「カヌレ」のほか、ドライいちごの甘酸っぱさがアクセントの「ドライいちごとホワイトチョコスコーン」など、色彩と味わいに変化を持たせました。 なかでも、「いちごとトマトのようかん」は、トマトの旨みと爽やかな酸味にビターチョコレートのコクを重ねた、和と洋の要素が融合する一品。 意外性のある組み合わせが新たな味わいを生み出します。

このほか、「いちごショート」や「マカロン」など、多彩な味わいと艶やかな色彩で、大人のティータイムに華を添えます。 セイボリーには、フランボワーズの酸味とフロマージュのコクを合わせた「フランボワーズとフロマージュの米粉のクラフティサレ」をご用意。 米粉の優しい甘みと能登塩のまろやかな塩味が、フランボワーズの風味を引き立てます。 また、「赤パプリカとサーモンのブルスケッタ」や、旬の蕪を使用した、なめらかな口当たりの「蕪のブランマンジェ いちごと生ハム添え」が彩りを添えます。

さらに、紅ズワイガニのほぐし身と石川の伝統野菜である加賀れんこんのピクルスをビーツのマリネで包んだ「紅ズワイガニのエフィロシェ 真紅のヴェールを纏って」など、素材の組み合わせと多彩な“赤”の表現をお楽しみいただけます。 ウェルカムドリンクウェルカムドリンクには、ノンアルコールの赤ワインをベースに、ラズベリージュースとりんごジュースを合わせた「ノンアルコールサングリア」をご用意。 フルーティーな果実の風味にスパイシーなニュアンスを添え、深みのあるルビーカラーとともに、冬のアフタヌーンティーの始まりを演出します。

このほか、紅茶鑑定士がセレクトした紅茶やおすすめのシーズンティーなど、スイーツやセイボリーとともにお楽しみいただけるドリンクを取り揃えます。