Kyu-seok Shim [ソウル ２６日 ロイター] - 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、戦術核兵器を複数の領域にわたり配備することに注力すべきだと述べ、核物質の生産能力を体系的に拡大していると

カーネギー国際平和財団のアナリスト、アンキット・パンダ氏はこの拠点について、海軍向け原子炉の施設との見方を示し、画像の公開は「非常に注目すべきだ」と記した。 韓国国防安保フォーラムのシン・ジョンウ事務局長は、この施設では潜水艦用の原子炉や部品を生産しているとみられると述べ、写真に写っている設備は２７年に予定されている原子力潜水艦に使用される可能性があるとした。

「核兵器を覇権獲得の手段として使う悪意ある勢力が存在する限り、われわれの核兵器保有は絶対に後戻りできない選択だ」とした。 米英豪３カ国の安全保障枠組み「ＡＵＫＵＳ（オーカス）」に言及し、米国が「ＡＵＫＵＳを通じて核拡散という危険な前例を北東アジアに持ち込む」ことで、北朝鮮周辺の「従属国」に原潜を取得させようとしていると述べた。 韓国は、トランプ米大統領が２５年１０月に計画を承認したことを受けて原子力潜水艦の取得を進めている。 また、韓国軍は米国との協議を通じて抑止力を強化し、核の脅威への対処能力を高めるとした。

Advertisement

韓国・慶南大学のイム・ウルチュル教授は「北朝鮮は米国との対話の扉を永久に閉ざすというより、ハードルを引き上げる戦略だ。 『非核化協議』は終わっており、今後協議が始まっても『核保有国対核保有国』という立場でのみ臨むということだ」と述べた。